Familiares quemaron neumáticos por la muerte de un preso y se prendieron fuego
La protesta ocurrió frente a la Unidad Penal Nº1 de Paraná, tras la muerte de Martín Luciano Siegfried, de 26 años.
Tensión en Paraná. Tras la muerte de un preso que fue herido durante una pelea en la Unidad Penal Nº1 con una “faca tumbera”, familiares iniciaron una protesta que estuvo al borde de una tragedia: una mujer y un hombre fueron alcanzados por las llamas cuando manipulaban nafta para avivar el fuego de neumáticos quemados en reclamo de justicia.
El hecho ocurrió este viernes en las afueras del establecimiento carcelario, luego de que se confirmara el deceso de Martín Luciano Siegfried, de 26 años, en el Hospital San Martín, donde fue atendido tras recibir múltiples puñaladas durante un violento enfrentamiento en el pabellón 6.
En consecuencia, familiares y allegados del joven se concentraron en la puerta del penal exigiendo explicaciones y grabaciones internas. Rechazaron la versión oficial de que la muerte de Siegfried se produjo por una “riña por el control del pabellón”: denunciaron que fue un asesinato premeditado al sostener que fue atacado mientras dormía la siesta.
“Lo mataron durmiendo como a un perro. Mi hermano no tenía visita, ¿por qué son tan malos? Queremos ver los videos”, expresó una de sus hermanas en declaraciones a Canal 9 Litoral y otros medios locales.
El joven cumplía condena desde hacía cuatro años por delitos vinculados a estafa, narcomenudeo y amenazas. Le restaban solo dos meses para recuperar la libertad.
Dos hermanos reconocieron ser los autores del ataque
La fiscal Patricia Yedro, de la Unidad de Delitos Complejos, investiga el homicidio. Dos hermanos internos, Raúl Miguel Ángel Miño (25) y Luis Rafael Miño (22), reconocieron ser los autores del ataque con un arma casera y fueron trasladados a la Alcaidía de Tribunales.
El jefe del Servicio Penitenciario, Alejandro Miotti, atribuyó el incidente a disputas por el “mando” en el pabellón, aunque la familia insiste en que no fue una pelea mutua sino un ataque sorpresivo.
En medio de la manifestación, los familiares quemaron neumáticos sobre la vía pública como medida de presión. La situación escaló cuando vertieron nafta para intensificar las llamas: una mujer manipuló un bidón cerca del fuego, provocando una explosión repentina que la envolvió en llamas.
Acto seguido, un hombre, que corrió a auxiliarla, también resultó alcanzado por el fuego. Ambos se alejaron desesperados mientras otros intentaban apagar las llamas en su ropa con lo que tenían a mano. Ninguno terminó con lesiones de gravedad.