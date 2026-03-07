Familiares quemaron neumáticos por la muerte de un preso y se prendieron fuego

El joven cumplía condena desde hacía cuatro años por delitos vinculados a estafa, narcomenudeo y amenazas. Le restaban solo dos meses para recuperar la libertad.

Dos hermanos reconocieron ser los autores del ataque

Unidad-Penal-N1-Parana

La fiscal Patricia Yedro, de la Unidad de Delitos Complejos, investiga el homicidio. Dos hermanos internos, Raúl Miguel Ángel Miño (25) y Luis Rafael Miño (22), reconocieron ser los autores del ataque con un arma casera y fueron trasladados a la Alcaidía de Tribunales.

El jefe del Servicio Penitenciario, Alejandro Miotti, atribuyó el incidente a disputas por el “mando” en el pabellón, aunque la familia insiste en que no fue una pelea mutua sino un ataque sorpresivo.

En medio de la manifestación, los familiares quemaron neumáticos sobre la vía pública como medida de presión. La situación escaló cuando vertieron nafta para intensificar las llamas: una mujer manipuló un bidón cerca del fuego, provocando una explosión repentina que la envolvió en llamas.

fuego-carcel

Acto seguido, un hombre, que corrió a auxiliarla, también resultó alcanzado por el fuego. Ambos se alejaron desesperados mientras otros intentaban apagar las llamas en su ropa con lo que tenían a mano. Ninguno terminó con lesiones de gravedad.