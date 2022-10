Y agregó de manera contundente: "No estoy de acuerdo con lo que dijo Facundo Manes. Además, la Justicia ya dijo que Mauricio no estuvo involucrado en espionaje. Yo sé fehacientemente que no estuvo involucrado, pero además lo dijo la Justicia".

El radicalismo le soltó la mano a Facundo Manes

El radicalismo también hizo referencia al fuego cruzado tras las declaraciones de Manes y emitió un comunicado titulado: "Cuidemos entre todos la esperanza que construyó Juntos por el Cambio".

Embed

"El Comité de la UCR trabaja cotidianamente para fortalecer Juntos por el Cambio, que es la única herramienta para terminar con este ciclo del kirchnerismo, que llevó a más inflación, más pobreza y más degradación institucional", comienza el texto.

En este sentido, detallan: "Lo hacemos con quienes surgieron de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y obligatorias 2021, y que mostraron su fortaleza en las elecciones generales".

"Cualquier manifestación que se aparte de ese rumbo, no importa de donde provenga, lesiona la esperanza que venimos construyendo desde JxC. Es tiempo de aprender: cuidar el anhelo de los argentinos es responsabilidad de todos", concluye.

¿Qué dijo Facundo Manes sobre el gobierno de Mauricio Macri?

Facundo Manes aseguró que durante la gestión de Cambiemos hubo “populismo institucional”. En la misma entrevista televisiva, el diputado afirmó que tanto la vicepresidenta Cristina Kirchner como el ex mandatario Mauricio Macri "representan a dos minorías" y "no dejan pensar otro país".

Manes Macri partida.jpg Facundo Manes aseguró que durante la gestión de Cambiemos hubo “populismo institucional” (Foto: archivo).

En el reportaje también se refirió, entre otras cosas, a las tareas de espionaje a dirigentes propios que hubo durante la gestión de Macri.

Tras el revuelo generado, Facundo Manes se mostró "sorprendido" por las repercusiones que hubo a raíz de su crítica, y expresó en TN: "No me imaginé que iba a hacer tanto lío".

Sin dejar a un costado su pensamiento, reafirmó su idea, aunque bajando un poco el tono: "El Gobierno de Macri llegó con obligación de sanear las cloacas de los servicios de inteligencia, ciertos aspectos de la influencia del poder político en la Justicia, lamentablemente es una deuda que tenemos que reconocer".

"No estoy tensionando a Juntos por el Cambio, al contrario", sumó y destacó que “no hay modernización en Argentina sin modernización de las instituciones”, a las cuales las consideró como “claves para el desarrollo económico”.