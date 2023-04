Facundo Moyano, en "La Cruel Verdad": la dura frase que le dijo a su padre por su vínculo con Alberto Fernández

Facundo Moyano tomó la palabra y agregó cómo es la situación laboral que vive con los trabajadores de su sindicato: "Hace unos meses hubo tiros en el peaje de Dock Sud. Los trabajadores llevan dinero y no queremos que pasen por la misma situación del colectivero. Pedimos más seguridad, pero están todos sumergidos en una pelea interna electoral y la verdad que a mí me importa muy poco quien vaya de candidato. Estamos agradecidos con Sergio Massa, valoramos el que intenta apagar el incendio".

Moyano dio una definición sobre el tema de Sergio Berni y la situación de violencia que vivió tras el asesinato del colectivero en La Matanza: "Lo de Berni es un papelón, un ministro de Seguridad que tiene que dar la imagen de garantizar la seguridad para el pueblo y se fue con la cara rota. Es inédito. Uno valora la valentía pero la valentía no se demuestra haciéndose pegar. Sos un ministro, no sos un 4 de copas".

La entrevista completa a Facundo Moyano en "La Cruel Verdad"

Facundo Moyano reconoció que "hay un desorden terrible en el país, es uno de los 7 países en el mundo que tiene 3 dígitos de inflación”.

En ese sentido, el dirigente afirmó: "Estamos con una pasividad que preocupa. Los sindicatos y los gremios tenemos que reclamar el 1° de mayo. Reclaman los que están adentro del Gobierno, no vamos a reclamar nosotros que estamos afuera".

En diálogo con Trebucq, reconoció los diálogos que tiene con su papá, Hugo Moyano: "Yo le decía a él que por el 5% de los problemas que hay hoy en el país estamos reclamando. El reclamo es una contención social. Hace 6 años que estamos perdiendo poder adquisitivo. Hay un 25% de perdida de poder adquisitivo. Somos el segundo país después de Venezuela que tiene el salario más bajo".

Durante la entrevista, Facundo Moyano se preguntó: "¿Hasta dónde vamos a permitir los argentinos esta situación?".

Y continuó con su relato: "Ganar quien gane la elección es una anécdota. Vamos a tener más de 100% de inflación este año. Pegarle a Alberto ya no tiene mucho sentido, se pega solo. Le pegan los que son parte del propio Gobierno. Nosotros tenemos que decir como queremos vivir. La gente la está pasando mal con la inseguridad. Del 2017 que el salario no le gana a la inflación".

Al ser consultado pro la relación con su padre, reconoció: "Los camioneros están acostumbrados a pelearla. Pelearon contra todos los gobiernos por mucho menos de lo que está pasando ahora. Hugo tiene un rol que es defender a los trabajadores camioneros y lo hace de esa manera. Tal vez no tiene ese rol político al frente de la CGT que lo tuvo durante mucho tiempo y que lo desempeñó de la mejor manera. Para mí, sacando el rol de padre, es el dirigente sindical más importante de la historia".

Por último, Moyano aclaró: "Yo no soy parte de este gobierno que no defiende a los trabajadores. Esta es la realidad que estamos viviendo. Tengo una gran respeto por Cristina, pero no podemos como dirigentes peronistas entrar en la discusión de Cristina sí, Cristina no. La sociedad tiene un 100% de inflación y un 50% de pobreza. Tenemos la responsabilidad de salir a reclamar".

Al ser consultado por la diferencia del actual gobierno con el de Mauricio Macri, Moyano señaló: "Macri dejó el país con 53% de inflación y ahora estamos en 102,5%. Tenemos la responsabilidad de salir a reclamar. Eso es el peronismo".