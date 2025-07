Federico Sturzenegger en A24: "Toda la lógica del kirchnerismo es la caja del Estado"

"El ejemplo mejor para mí es el Fondo de Manejo del Fuego. No había un mango ¿Sabés a dónde se había ido la plata del Fondo del Fuego? A sueldos de Télam. Son mecanismos que están montados para ser flexibles pero que en realidad esa flexibilidad viene con menores controles y se fumaron toda la guita", explicó y señaló que "no hay un fondo fiduciario donde no hayamos encontrado una irregularidad en el gasto. Se cerraron prácticamente todos".