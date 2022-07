Fernando "Chino" Navarro: "Hay que dejar de operarnos entre nosotros"

Para el "Chino" Navarro, Sergio Massa es "el jugador que pide la pelota cuando las papas queman"

Sobre la designación de Massa al frente del superministerio de Economía, el referente del Movimiento Evita valoró “las ganas y voluntad” del líder del Frente Renovador. “Nadie quiere hacerse cargo de esta tarea de ordenar económicamente las cosas y eso me parece muy positivo de su parte. Es como el jugador que pide la pelota cuando las papas queman”, señaló en declaraciones a Futurock.

En ese sentido, Navarro explicó que Massa “va a jugar un rol muy importante pero va a depender de la coalición". "Debemos escuchar y funcionar en sintonía con los requerimientos de nuestra sociedad que pide resolución de problemas y empatía con la crisis. Los funcionarios tenemos una inmensa responsabilidad y elegimos esto de ser políticos para poder cambiar la realidad”, subrayó.

Massa telam 2.jpg Sergio Massa asumirá el martes como ministro de Economía

Y detalló: "No niego la importancia de las personas pero no personalizo. Sería injusto creer que una persona es la culpable de todos los fracasos y la responsable de todos los éxitos, que sería no hacernos cargo de nada".

"Sergio tiene ganas, tiene voluntad. Es como el jugador que pide la pelota cuando las papas queman. Lo valoro porque el principal requisito que debemos analizar de un integrante de cualquier lugar de la gestión es el valor", remarcó Navarro.

Por último, al ser consultado sobre si su nombre pudo haber estado en una supuesta lista de funcionarios a ser reemplazados, el referente del Movimiento Evita expresó que “hace mucho tiempo que hago política y me ha tocado entrar y salir. Somos privilegiados en hacer lo que nos gusta y si me toca salir, saldré, pero lo que a mi me preocupa es la hinchada. Tenemos que apretar los dientes, laburar y resolver los problemas”.