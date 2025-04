Ficha Limpia en el Senado: el picante cruce de Lospennato y el jefe de bloque de LLA en la Cámara alta

En declaraciones a A24, la diputada Lospennato se quejó de la postergación del tratamiento de Ficha Limpia y señaló a LLA: "Nos pidieron a nosotros que acompañáramos el pedido de prórroga para no poner ellos la cara de que habían pedido una sesión y no estaban los votos", reprochó al confiar que "todavía" cree en la "palabra" del presidente Javier Milei, quien le dijo que "íbamos a tener Ley de Ficha Limpia".

Embed - SE POSTERGA OTRA VEZ EL DEBATE DE FICHA LIMPIA: SILVIA LOSPENNATO EN A24

La diputada apuntó al jefe de bloque de LLA en la Cámara alta: "Que el senador Atauche haya dicho que LLA no quería tratar este proyecto antes de las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires para no beneficiar a Lospennato... entonces los ciudadanos no importan, se puede pactar impunidad con Cristina", manifestó en alusión a un arreglo entre el partido libertario con la referente de la oposición, Cristina Fernández de Kirchner, quien se encuentra condenada a prisión en la causa Vialidad.

La legisladora, que por supuesto no participó de la reunión en la Cámara alta, confió que los senadores Martín Goerling (Misiones) y Natalia Gadano (Santa Cruz) le informaron de los dichos de Atauche.

Ante la situación, el periodista Pablo Rossi intentó comunicarse con Atauche, quien primero le comunicó a la producción de A24 que eran trascendidos que se habían propagado "desde el kirchnerismo".

"Le doy la oportunidad que desmienta o ratifique esto. Lo que no me banco es que me mienta, no es a mí es a la gente. Si usted dijo lo que dijo hagase cargo", respondió Rossi.

Unos minutos después, Atauche mantuvo una conversación telefónica con el periodista junto a Lospennato. Consultado por las versiones que la atribuían no tratar Ficha Limpia por no querer beneficiar a la candidata del PRO en la Ciudad, aseguró: "Es 100 por ciento mentira, a esa frase la dijo una senadora de UP, diganle a Lospennato o a quien le dijo que está equivocado".

"La senadora Gadano y el senador Goerling me llamaron y me contaron la labor parlamentaria que habían tenido, me contaron sobre el intento de que (Ficha Limpia) se tratara después de la sesión de homenaje pero que se decidió que no porque había senadores que iban a viajar y que eso podía hacer que no estuvieran los votos", contó la legisladora.

Y continuó sobre la versión que recibió: "Entonces se propuso la sesión al 7 y a mí lo que me transmitieron es que usted se negó a firmar ese pedido de convocatoria y que dijo que no querían tratar Ficha Limpia antes de la elección de la Ciudad porque eso era una victoria para Lospennato".

En su respuesta directa a Lospenatto, Atauche sostuvo: "Es mentira, si usted quiere puede revisar que el acta de la labor parlamentaria está firmada con mi firma". Y objetó ser víctima de "otra mentira" porque "no se suspendió Ficha Limpia esta semana porque iba a haber algún senador de viaje".

"Yo jamás dije las palabras que dicen que dije", negó y justificó la decisión de postergar la fecha del tratamiento de Ficha Limpia porque "la mayoría de los senadores decidieron que querían tener una sesión exclusivamente para hacerle un homenaje al Papa y que se hable solamente de eso". En ese sentido, destacó que fue "una medida que todos los senadores votaron" y "no el kirchnerismo solamente".

Por último, Lospennato remarcó: "Usted está diciendo que no dijo lo que a mí me dijeron, está bien. Yo suelo creer en las palabras de las personas, a veces creo que por eso no me va tan bien en la vida". "Entonces imagino que el 7, que ya sabemos que están los votos, los argentinos vamos a tener Ficha Limpia y que no va a haber ninguna especulación porque este proyecto no es de LLA ni del PRO es de los ciudadanos", reclamó.