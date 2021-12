Mientras tanto, la mesa de conducción de Juntos por el Cambio buscó instalar su postal de supuesta unidad para disimular –al igual que el oficialismo- sus múltiples peleas internas. Plantó su bandera de no aumento de impuestos: Rodríguez Larreta no firmó el Consenso Fiscal con ese argumento y los gobernadores radicales lo firmaron en la Casa Rosada, pero con la premisa de conseguir los recursos de la Nación y la promesa de no aumentarlos.