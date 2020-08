"¿Final de la cuarentena en la Ciudad de Buenos Aires?": el editorial de Jonatan Viale

"¿Final de la cuarentena en CABA?": el editorial de Jonatan Viale

En su editorial en Realidad Aumentada, Jonatan Viale adelantó las actividades que el GCBA planea reabrir teniendo en cuenta los datos que ubican a la Ciudad en el amesetamiento de la curva de contagios. Además, se refirió a la "agresividad" de las palabras de Kicillof contra los que se manifestaron el lunes pasado.

"¿Cuáles serían las 4 actividades que podrían aprobarse la semana que viene? Reuniones sociales al aire libre (menos de 10 personas), gastronomía al aire libre (sin servicio), auto-cine y el jardín botánico. ¿Qué tienen en común? Que son actividades recreativas y a cielo abierto. Que cumplirían con la demanda ciudadana de recuperar paulatinamente y parcialmente la cuestión social."

"¿Cómo piensan fundamentar Larreta, Santilli y Quirós estas 4 liberaciones? Con 4 argumentos: la curva de contagios aplanada; la ocupación de camas controlada; El R0 está igual a 1 (tasa de contagiosidad bajo control); y la fuerte presión social. ¿Es verdad que la curva de contagios está aplanada? Sí. Hace un mes y medio que la ciudad está entre 1.000 y 1.200 casos diarios. El gobierno de la ciudad está convencido que este es el famoso pico. Es decir que a partir de septiembre, el número de contagios diarios debería comenzar a bajar. Y además entiende que la saturación ciudadana ha llegado a un límite".

"Kicillof usó la misma palabra que había utilizado Aníbal Fernández. Los que protestaron el lunes son pacientes psiquiátricos. Sigo sin entender por qué tanta agresividad con el que piensa diferente. El que no piensa como yo, está loco. Somos nosotros o la locura. No escuché la misma reacción ante la hermosa caravana que hicieron los barras de Quilmes".

"En Argentina me indigno de lo que quiero indignarme. Si marcha Moyano, no pasa nada. Si marcha Quilmes, no pasa nada. Si marcha el Polo Obrero, no pasa nada. Si protesta la clase media, es la marcha de los contagios. Odiadores, gorilas y psquiátricos. Lo que me sigue preocupando es que ya pasaron 4 días de la movilización y siguen atrapados ahí. ¿Serán conscientes de la gravedad de la situación económica y social?".