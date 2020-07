"Al final no eran los runners": el editorial de Jonatan Viale

Editorial Jonatan Viale en Realidad Aumentada.

En su editorial en Realidad Aumentada, Jonatan Viale analizó el futuro de la cuarentena en el AMBA y el aumento de los contagios de COVID al señalar que "al final no eran los runners" los responsables del incremento en los afectados.

"Lo primero que dijimos ayer es que se podía venir una sorpresa nada grata con la cantidad de infectados. Finalmente, cerca de las 8 de la noche se conoció que el miércoles fueron 4.250 los contagios de COVID. Al parecer, la culpa no la tenían los runners. A partir de aquí, buena parte del periodismo comenzó a preguntarse por estas horas si esto cambia los planes. Pero la decisión es relajar la cuarentena en el AMBA más allá de la espantosa foto de las últimas horas y a pesar de que los contagios sean superiores a los 4 mil casos por día. Me pregunto entonces si la decisión de liberar es sanitaria o política".

"Ante esta curva creciente la pregunta que se impone es ¿por qué no bajan los casos después de 14 días de cuarentena rígida? En una conversación con un Ministro muy importante del Gobierno nacional, ante esta pregunta, me respondieron: "¿Qué hubiera pasado sin la cuarentena rígida? Tendríamos 6 o 7 mil casos por día". Este importante Ministro da por hecho que la cuarentena estricta se está cumpliendo normalmente".

"Me parece que es un buen momento para recordar el comunicado de los Curas Villeros de La Matanza, que dicen que en un distrito donde viven 2.500.000 personas la cuarentena rígida está lejos de cumplirse. Los curas están diciendo hace 20 días que el Estado está corrido, no existe, se fue; y que la gente se enferma y no hay SAME y nadie contesta las líneas de emergencia. Por eso, como siempre decimos, una cosa son los dichos y otra es la realidad. Un cosa es lo que ven los funcionarios calentitos en sus despachos y otra cosa es ponerse a recorrer las villas del Conurbano profundo. La cuarentena rígida se está cumpliendo con severidad en algunos barrios de la Capital que pueden hacerlo, pero hay otros sectores sociales que aún con lluvia, frío y pandemia están saliendo a trabajar igual".

"¿Quiénes están yendo a trabajar igual? Servicio doméstico, albañiles, plomeros, electricistas, carpinteros, peluqueros, cartoneros y pintores. Por eso no hay que asombrarse tanto cuando vez que los números de infectados crecen igual a pesar de estar en fase 1. En consecuencia, la decisión de abrir la cuarentena es más social que sanitaria. El Gobierno finalmente entiende que mucha gente necesita trabajar porque sino vamos a un colapso total de los hogares de clase media y laburante".

"¿Por qué se toma la decisión de abrir la cuarentena a pesar de estar en el peor momento de los contagios? Porque cada vez son más las voces amigas del Gobierno que advierten por la situación. No es la oposición que escribe por Twitter, como le gusta decir al Presidente; son funcionarios o aliados que comienzan a ver que la realidad social se complica demasiado. Esta es la verdadera explicación de la apertura de la cuarentena en el peor momento de la pandemia".