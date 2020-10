Jorge Asís en Animales Sueltos, con Luis Novaresio

En su análisis político semanal en Animales Sueltos, con Luis Novaresio, Jorge Asís evaluó las críticas que recibió la gestión de Alberto Fernández por su postura sobre Venezuela, cómo se desempeña la administración del Frente de Todos ante la crisis económica y social, y advirtió: "El FMI no quiere responsabilizarse de un eventual fracaso del Gobierno".

"Venezuela es la caricatura del chavismo, porque hablamos de un régimen sostenido por la melancolía de aquello que fue, acompañado por referentes que hoy tampoco están. Desde acá les podría sugerir que manden buenos embajadores, que no la aíslen y que traten de ayudar a conseguir una salida política. Maduro no se va a ir por protestas internacionales. La obligación de un latinoamericano es encontrar la manera de ayudar a Venezuela para que tenga su propia salida".

"Venezuela marca el límite de la imposibilidad estructural que tiene el Frente de Todos de conciliar todas las posiciones. La idea de la Dra. fue excelente para ganar una elección, pero marca una inviabilidad en materia de gestión. Hoy Alberto tendría que mejorar algunas cosas, como tener un tipo que te dé información y un servicio de inteligencia eficiente para no comerse tanto sapos, sin hablar del papelón internacional que son hoy los servicios de inteligencia argentinos. Hoy necesita tener pesos pesados en el gabinete, que sepan del tema".

"Hoy no hay kirchnerismo duro, esto es la caricatura del kircherismo. Cualquiera cree que está en condiciones de cuestionar al Gobierno y llevárselo puesto. No está aquel kirchnerismo que impuso una revolución recaudatoria extraordinaria que tuvo el apoyo de casi todas las fuerzas que hoy se espantan. Hoy no lo respetan a Alberto y esto no habla de él. La Dra. quizá banalizó la importancia de la institución presidencial. Lo que tendría que tener si existir es un partido detrás. Ahora el relanzamiento del Gobierno es el 17de octubre, cuando le van a poner el caramelito de madera al Presidente para que asuma la presidencia del PJ. Pensar que hay que empoderar a un Presidente es menoscabarlo".

"Hay una manifestación de inconformidad. El nietito (Santiago Cafiero) se ve cuestionado y se radicaliza, lo miran como un plazo fijo. Todos dicen que el gabinete es malo, pero no hay cambios. Hay una paulatina mediocridad asumida y dicen que todavía no es el momento. Además hay una gran capacidad de negación, una especie de auto misericordia comparativa. Pero hoy no te podés comparar con nadie. Este gobierno esta debilucho y necesita un polivitamínico: fuerza política, representación e identidad. El 12 de octubre te van a hacer otra marcha y este Gobierno no tiene quien salva a bancarlo".

"Ahora lo más importante es el FMI. Tengo una mala noticia: no quieren exigir nada serio porque piensan que, si lo hacen, el Gobierno se cae y necesitan un asiento contable que justifique la plata (que prestaron). La instrucción es ni confrontar ni exigir. No quieren responsabilizarse del eventual fracaso del Gobierno. Hablar sobre la salida es muy osado. Yo llamaría a los líderes de todos los partidos y haría un sinceramiento. Hoy los sindicatos dejaron de ser la columna vertebral, ahora son las organizaciones sociales porque la 'misiadura' despojó a la producción".

"El Presidente no está solo, tiene muy buenos amigos y afectivamente está perfecto. Además de tiene la reunión con los 5 colaboradores que son de hierro. Tanto Wado como Máximo y Massa le dan articulación. Si querés a Massa como Jefe de Gabinete puede ser una fortificación porque tiene colaboradores que superan al gabinete. Si sos Presidente tenés que tener a un ministro como Wado y Máximo tiene una apellido, una formación y la única organización que te responde. La Dra. que tiene que hablar para despejar las habladurías, no creo que esté interesada en presidir al país y, con todo lo que hace, Alberto tendría que ir a Luján a pie. Es Presidente por la generosidad de esta mujer que, además, es el origen del fracaso (porque se lo endilgan a ella). Sabés lo que te ahorrás en años de psicoanálisis".