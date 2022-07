Franco Rinaldi fue denunciado por la AFI y apuntó contra Agustín Rossi: "Lo hago responsable de mi seguridad"

El martes último los diputados junto a Franco Rinaldi, y el patrocinio de los abogados María Eugenia Talerico y Yamil Santoro, hicieron una presentación judicial que posteriormente fue reproducida en medios de comunicación.

Según la denuncia de la AFI, “se expuso cargos e identidades de agentes” lo que "afecta directamente su función, el desenvolvimiento de las tareas del organismo y el ámbito de la seguridad e intimidad de sus vidas privadas”.

Además, plantearon que esta información “atenta contra la seguridad interior, la defensa nacional y las relaciones exteriores de la Nación”.

La respuesta de Franco Rinaldi

Por la tarde, el ex candidato a diputado recurrió a su cuenta de Twitter para romper el silencio: “La AFI menos inteligente, me mandaron la notificación de la denuncia por carta documento a un domicilio del que me fui hace más de 4 años. ¡Pobre país!”.

Luego, dejando de lado la ironía le habló directamente al director de la AFI: “Estimado Agustín Rossi, ya que tiene la caradurez de contradenunciarme le digo que ratifico las denuncias presentadas a la Justicia”

“Mi enfrentamiento contra el Radical Islamic Yerrorism también es inquebrantable”, aseguró Franco Rinaldi y concluyó: “Lo hago responsable de mi seguridad personal”.