Francos contradijo a Sturzenegger y lanzó una dura advertencia sobre un proyecto de ley que aprobó el Senado

En tanto, agregó que “los gobernadores reclaman por infraestructura” en sus provincias cuando “esa infraestructura está rota hace mucho tiempo”, así como “todo el sistema del funcionamiento del Estado”.

Que había dicho Sturzenegger sobre la ley de redistribución automática de los ATN

En diálogo con LN+, el ministro de Desregulación sostuvo que el proyecto impulsado en su mayoría por gobernadores provinciales habilita a pensar en una reconfiguración del reparto de fondos federales sin necesidad de la ratificación de todas las legislaturas provinciales, como establece el procedimiento actual.

“Uno de los proyectos que aprobó el Senado la semana pasada fue repartir los ATN de manera diferente, algo que pidieron los mismos gobernadores. La ley de coparticipación la hicieron [Raúl] Alfonsín y [Antonio] Cafiero. Alfonsín tenía la visión de que las provincias centrales tenían que transferir recursos a las periféricas, que debían recibir más. La más perjudicada en eso era Buenos Aires. Y Cafiero aceptó”, dijo primero el ministro.

“¿Por qué digo que si me lo consultara el Presidente no la vetaría? Porque esto resolvería la discusión de sí la Ley de Coparticipación la puede cambiar el Congreso o no”, planteó a modo de sugerencia.

“En general, se dice que, para que la Ley de Coparticipación se cambie, es necesario que cada una de las provincias lo ratifique. Entonces, esos porcentajes que tienen, por ejemplo, la Formosa de [José] Mayans están blindados. No se pueden cambiar. Ahora, si se aprueba esto [en Diputados], el Senado validaría que la coparticipación puede cambiarse con una simple ley en el Congreso. Vendría entonces el debate por el federalismo”, concluyó el funcionario.