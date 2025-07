Francos les tendió un puente a los gobernadores tras el revés en el Senado: "Siempre hay..."

Pero la definición de más peso la dio inmediatamente después: “El Presidente apunta contra estas leyes que se aprobaron porque no tienen indicado cómo se financian y por la ley de administración financiera eso no es legal. Las va a vetar. Y si el veto no se sostiene, se judicializarán”. Esta segunda frase responde a lo que apuntamos más arriba. De repetirse una votación como la del jueves, la oposición podría rechazar, al menos en el Senado, el veto anunciado. Quedaría el gran interrogante de la Cámara baja.