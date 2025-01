Francos insiste en que se eliminarán las PASO durante las extraordinarias y auguró buenos resultados para el Gobierno en las legislativas

El temario incluye la “Ley Antimafias”, la modificación del Código Procesal Penal a fin de regular el “Juicio en ausencia”, el régimen de reiterancia y unificación de condenas, la ley de Reforma para el Fortalecimiento Electoral, el proyecto de Ficha Limpia, la eliminación de los Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), la ley sobre Compensación e Índice de Actualización de Quebrantos y la consideración de pliegos que requieran acuerdo Senado de la Nación.

El Gobierno también incluyó los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para cubrir vacantes en la Corte Suprema de Justicia. Ambos nombramientos han generado divisiones, incluso dentro del oficialismo, y representan un desafío significativo debido a los altos requisitos de apoyo necesarios en el Senado.

La eliminación de las PASO

"El gasto para llevar adelante las PASO, en el orden nacional debe estar en 150 millones de dólares, ¿no?", detalló Francos y señaló que la instancia electoral primaria "termina siendo una encuesta porque, por lo general, mucha interna no hay".

En ese sentido, indicó que "desde que se implementaron, hubo dos casos en las que tuvieron algún sentido para dirimir una interna de dos partidos políticos, pero la pregunta me parece que uno debiera hacerse es, ¿Por qué le transfieren los partidos políticos a la ciudadanía la resolución de un conflicto interno?".

"Yo creo que eso es un tema que deben resolverlo los partidos políticos conforme a sus estatutos. Y la verdad es que en la práctica esto no se ha utilizado prácticamente nunca, nunca ha servido solamente para gastar plata. Y para que algunos vivos de la política se hagan de unos pesos", afirmó el jefe de Gabinete.

Ficha Limpia

"El presidente (Javier Milei) la convocó a (la diputada Silvia) Lospennato, convocó a algunos juristas para hacerlo, y vamos a presentar un proyecto que está hecho sobre la base del anterior, pero con algunas mejoras, ¿no?", destacó sobre el proyecto de Ficha Limpia, que fue originalmente presentado por el bloque PRO pero no consiguió los votos en la cámara baja por falta de apoyo del oficialismo.

Al respecto, Francos señaló que "no queríamos que el proyecto se utilizara para decir queremos excluir a alguien en particular. Nosotros tratamos de que el proyecto no permita excluir porque la realidad es que no era esa la intención. La exclusión finalmente, en este caso en particular, si no hay una ley sancionada, tendría que ser por el voto popular".

Consultado sobre la posibilidad de que Cristina Kirchner se presente en las elecciones legislativas de este año, el jefe de Gabinete aseguró: "No está hecha la ley para tratar de eliminar la posibilidad de competencia de Cristina".

El apoyo al Gobierno de cara a las elecciones

Ante la pregunta de si el oficialismo podría ganarle a la ex presidenta Cristina Kirchner en las elecciones 2025, Francos se respaldó en que las encuestas así lo indican y expresó: "Yo tengo la sensación que el apoyo que tiene el presidente Milei tras un año de mandato es muy, muy importante, muy fuerte".

"Y como creemos que el segundo año va a ser todavía mejor, porque va a ser un año con crecimiento económico, con bajas sensibles de la de la inflación, supongo que todo eso generará un apoyo todavía mayor al presidente de Milei", agregó.

Y se mostró seguro de que La Libertad Avanza "va a obtener un apoyo muy grande en las elecciones, y eso va a hacer que pasemos de un bloque de treinta y ocho diputados nacionales y seis senadores, seguramente a una participación mucho más amplia de diputados y de senadores".

"Con una fuerza legislativa más amplia, seguramente vamos a poder tratar las reformas que creemos que tienen que hacerse en las próximas etapas", aseveró.

Una posible alianza del Gobierno con el PRO

"Milei, ha sido muy claro en su en su convocatoria. Yo creo que hay un espacio para trabajar en conjunto, como lo venimos haciendo en el en el área legislativa con el Pro y también con muchos sectores de radicalismo", señaló el funcionario nacional respecto a la posibilidad de que el partido de Mauricio Macri y el oficialismo vayan juntos en las listas.

Sin embargo, tomo distancia de la propuesta del titular del PRO: "A nosotros nos parecía eso un poco apresurado, ¿no? Una cosa es la intención de poderlo trabajar en conjunto, y otra es donde ya empezar a trabajar para para el tema electoral. Me parece que para eso falta un poco".

"Nosotros quisiéramos trabajar en este momento en el tratado, no solo de estos proyectos que estamos presentando para extraordinarias, sino también en armar una agenda para lo que queda del año con nuestros amigos políticos para poder avanzar", marcó.

Y agregó: "A mí me parece que lo importante son los objetivos. Yo creo que lo importante es lo que hemos señalado, lo que ha asegurado el presidente Milei, de todos aquellos que tienen que quieren trabajar en conjunto por la libertad en todos sus aspectos y fundamentalmente por la libertad económica. Nosotros hemos vivido un período de mucho tiempo inmersos en una en una en un populismo, digamos, por ser suaves, que ha asumido a la Argentina en una en una situación desastrosa, ¿no? Entonces, lo que lo que queremos es modificar eso".