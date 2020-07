Frederic sobre Berni: “Nos hemos visto varias veces, aunque él dice que no”

Sabina Frederic, ministra de Seguridad

La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, ratificó que junto a los ministerios de Seguridad provinciales conformaron una mesa de trabajo conjunta para monitorear los controles de los delitos y la cuarentena. Y reveló que aunque el titular de Seguridad bonaerense, Sergio Berni lo niega, "nos hemos visto varias veces", aseguró.

"Mi relación con Sergio Berni está bien", dijo Frederic en una entrevista con A24 este viernes en la que aseguró que desde el Ministerio de Seguridad nacional "estamos atentos a todos los requerimientos" de las distintas jurisdicciones, sobre todo, destacó la "provincia" de Buenos Aires.

"Con Sergio Berni nos hemos visto varias veces en los últimos cien días, aunque él dice que no; eso no es así y él sabe que no es así", dijo la ministra de Alberto Fernández en diálogo con A24, y agregó: "Creo que para la gente lo más importante es saber que estamos trabajando y que no es necesario que los ministros estén todo el tiempo juntos para poder coordinar".

Banderazo, malestar social y aumento de delitos

La funcionaria habló sobre el “banderazo” de ayer en distintos puntos del país: “Un sector de la población expresó su malestar”. Y sostuvo que detectaron secuestros exprés en la Provincia.

En un nuevo intento de bajar el tono a las diferencias marcadas semanas atrás por Berni, que cuestionó en distintos medios la política de Seguridad del gobierno nacional, Frederic confirmó que "hemos conformado una mesa de trabajo junto a la Provincia y la Ciudad para prevenir" el aumento de delitos.

Reconoció que "la restricción a la circulación -de la cuarentena- limita los delitos", pero que "cuando comenzaron a habilitarse algunas actividades -en la fase 3 de la cuarentena-, comenzó también a crecer el delito" en la región metropolitana.

"Comenzamos a identificar más delitos violentos de todo orden; no sólo motochorros, sino también algunos secuestros exprés en algunos lugares del Gran Buenos Aires, algunos robos que terminaron en la muerte de una persona", reconoció la ministra de Seguridad de Alberto Fernández.

Sin embargo, aclaró que "aún cuando estos datos son dispersos, para nosotros es muy importante".

Frederic atribuyó el aumento de los hechos delictivos a la crisis social en aumento, aunque relativizó la posibilidad de que se produzca un estallido con saqueos, como ocurrió en 2001: "El escenario político y social es distinto al de 2001", afirmó.

"Hay una relación entre la desigualdad y el delito", reconoció.

Y agregó: "Hay una hipótesis que hoy no está en máxima alerta y tiene que ver con los saqueos; en marzo era una hipótesis mucho más fuerte que hoy" dijo la funcionaria y concluyó que "el escenario que viene es el del delito disperso".

Frederic dijo que "hay que repudiar los hechos de violencia" al referirse a los ataques de manifestantes contra periodistas producidos el jueves durante las marchas de protesta contra la cuarentena ordenada por el Gobierno.

Frederic también se refirió al caso del joven Facundo Castro, desaparecido desde hace 70 días tras ser detenido por policías en Bahía Blanca, y confirmó que "la Policía Bonaerense fue separada de la investigación, porque aparentemente habría efectivos involucrados".

Protestas y Cuarentena

Advirtió que "hay irresponsabilidad al violar la cuarentena" entre quienes manifestaron en el Obelisco, la Casa Rosada y distintos puntos del país, en medio de la creciente curva de contagios de coronavirus.

La ministra confirmó que "se detuvieron a quienes pintaron los pañuelos de las Madres de Plaza de Mayo" durante las protestas el jueves.

Finalmente, admitió que "hay expectativas" en la población ante la necesidad de flexibilizar la cuarentena después del 17 de julio y sostuvo que "hubo confusión por el feriado" entre "padres que sacaron a pasear a sus hijos".