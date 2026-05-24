Belgrano le ganó 3 a 2 a River en la final y se consagró campeón del Torneo Apertura 2026

Sin embargo, el equipo cordobés reaccionó rápido y alcanzó la igualdad a los 25 minutos. Luego de un tiro de esquina ejecutado por Zelarayán, Leonardo Morales ganó de cabeza y estampó el 1-1 en el Kempes.

En el complemento, River volvió a golpear. A los 14 minutos, Tomás Galván aprovechó una gran jugada individual de Colidio y definió cruzado para poner nuevamente en ventaja al Millonario.

Cuando parecía que River encaminaba el título, Belgrano encontró la reacción definitiva. Primero llegó la polémica de la tarde: tras una revisión del VAR, Yael Falcón Pérez sancionó penal para el Pirata por una mano de Lautaro Rivero dentro del área.

Nicolás “Uvita” Fernández se hizo cargo de la ejecución y convirtió el 2-2 con un remate cruzado. Minutos después, el delantero volvió a aparecer tras una gran maniobra de Franco “Mudo” Vázquez y empujó una pelota suelta dentro del área para decretar el 3-2 definitivo.

river belgrano reuters

En el cierre, River fue desesperadamente en busca del empate y estuvo cerca con una salvada de Leonardo Morales sobre la línea. Del otro lado, Beltrán evitó el tercero de Belgrano ante otro intento de Uvita Fernández.

El final estuvo marcado por la tensión: Eduardo Coudet fue expulsado por protestar y el árbitro adicionó ocho minutos, aunque el marcador ya no se movió.

Con una remontada inolvidable, Belgrano se quedó con una final vibrante y celebró un título histórico frente a River en Córdoba.