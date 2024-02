Frigerio negocia con los docentes para que comiencen las clases en Entre Ríos: "Necesito que el Gobierno me dé lo que establece la ley"

Embed

Y agregó: "Todos sabemos que el poder de compras de los asalariados, en este caso los empleados docentes, se viene perdiendo. Estamos todos poniendo el hombro para lograr el objetivo de los 190 días de clases".

Consultado sobre si Entre Ríos debe apelar a un apoyo económico del Gobierno en cuanto al inicio del Ciclo Lectivo, el gobernador expresó: "Yo necesito que El Gobierno me dé lo que establece la ley (coparticipación). Lo que me transfieran discrecionalmente de Nación es la mitad de lo que no me transfieren por ley. Por eso, prefiero lo que me corresponde por ley y que no me den más nada. Así me hago cargo de la educación, la salud y seguridad".

frigerio-escuelas.png Rogelio Frigerio convocó a la población a arreglar las escuelas, en una "cruzada por una mejor educación" y participó en las tareas para ponerlas en condiciones de cara al inicio de las clases.

"Este año debería tener $100 mil millones de transferencias discrecionales de Nación, pero si me dieran los recursos de coparticipación, que se fueron sacando, sería el doble. Hay que resolver ese problema porque eso no es contradictorio con que el gobierno tenga que lograr los recursos para alcanzar el equilibrio fiscal. Si nosotros no equilibramos las cuentas, no vamos a vencer el flagelo de la inflación", indicó.

Rogelio Frigerio quiere a Macri como presidente del PRO

En otro tramo de la entrevista en BDA, Rogelio mostró su preferencia por Mauricio Macri para que se convierta en el nuevo presidente del PRO.

"Si Macri quiere y pretende ese lugar, no se si hay otra persona mejor para ocupar ese rol", sostuvo.

Respecto del PRO, el gobernador sostuvo que "es un partido con fortaleza en el interior" y que "hay que cuidar esa territorialidad.

Además, indicó que "hay que generar una relación inteligente con el Gobierno para que el presidente (Javier Milei) tenga los instrumentos para sacar al país después de la tremenda herencia que recibió del kirchnerismo".