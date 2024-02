Gustavo Sáenz confirmó en BDA la postergación del inicio de clases y habló del ajuste de Milei: "Lo está pagando la gente"

Además, se refirió a los salarios docentes de Salta, los cuales "mientras pudimos cumplimos con nuestra palabra y compromiso de que la inflación no le gane al salario, pero luego con los recortes que tuvimos han hecho que nos replanteemos muchas cosas, pero estamos en busca de una solución", indicó.

Sobre su reunión con el ministro del Interior Guillermo Francos, dijo que "tuvimos la posibilidad de hablar, conversar, y lo hicimos. Creo que la gente lo que está esperando es que la política de una vez por toda deje de pelearse y se ponga a resolver los problemas".

"Yo también me hice cargo de deudas en dólares de gobiernos anteriores", indicó, y asumió que "he restructurado muchas deudas".

Sobre la salida de Flavia Royon como Secretaria de Minería de la Nación, dijo que "me pareció absolutamente injusto, y aprovecho para decir que esto no era ningún acuerdo político. Se la convocó por su capacidad, la cual demostró en el gobierno anterior y en el ámbito privado, donde era y es muy respetada. Me pareció injusto. Creo que el gobierno nacional ha perdido un cuadro técnico importantísimo".

Al ser consultado si se sintió decepcionado por el Presidente, aseguró que "esto no es un club de amigos, tenemos que tener la madurez política suficiente para darnos cuenta que esto se resuelve en un gran acuerdo político nacional en el que se destaquen las prioridades".

"Sabemos que hay que ajustar, pero la gente está pagando el ajuste. Cuando nos cortan los subsidios al transporte, no le cortan a los gobernadores, es la gente la que tiene que pagar", dijo sobre el programa de ajuste de Javier Milei.