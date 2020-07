"Fuego amigo en el peor momento": el editorial de Jonatan Viale

Jonatan Viale en Realidad Aumentada, por A24.

Jonatan Viale, en su editorial en Realidad Aumentada, analizó los recientes cruces que se sucedieron entre distintos dirigentes del Frente de Todos, que incluso salpicaron al presidente Alberto Fernández, y señaló que se trata de "fuego amigo en el peor momento" por la crisis devenida de la pandemia.

"En menos de una hora debería comenzar una reunión decisiva para el futuro de la cuarentena en el AMBA. En la Quinta de Olivos se darán cita a las 7 de la tarde el presidente Fernández, el gobernador Kicillof y el Jefe de Gobierno Larreta. Este viernes se cumplirán 119 días de cuarentena obligatoria en el AMBA, prácticamente 4 meses consecutivos y todo indicaría que existe cierto consenso para flexibilizar parcialmente el encierro, a menos que nos llevemos una sorpresa".

"¿Cuál es el problema que estamos teniendo y que pocos reconocen? Que la cuarentena estricta no hizo bajar los números de contagios que algunos pretendían. Si comparamos los números actuales con los del comienzo de la fase 1 (14 de julio vs 3 de julio) tenemos mil casos más por día. Es decir que, objetivamente, los números no bajaron. Eduardo López dio 3 explicaciones para esta situación: todavía no pasaron 14 días, el objetivo no era que bajen los casos sino que dejen de subir, y que la cuarentena rígida no se está cumpliendo".

"Nosotros venimos insistiendo con algo muy importante. ¿Quiénes son los principales perjudicados? La clase media y la trabajadora. Y hay dos consecuencias directas de esto: entrar en la pobreza y morirse de hambre, o violar la cuarentena e ir a trabajar igual (que está sucediendo".

"Ante esta realidad tan delicada, ¿es momento para el fuego amigo? Que más que fuego amigo, en estas últimas horas, es un lanzallamas amigo. Ahora, te la regalo: tenés 50% de pobreza, 15% de desocupación, 120 días de cuarentena, el campo enojado por Vicentin, el cepo al dólar y el hartazgo de la clase media. Y en el medio de este quilombo, tus propios compañeros te revolucionan el barco. La verdad no quisiera estar en los zapatos de algunos gobernantes que tienen que tragarse unos sapos más grandes que el obelisco. Ya que piden responsabilidad y mesura, empiecen por los propios".