Furlán fue reelecto en la UOM pese a un fallo judicial que ordenaba suspender los comicios

La secretaría de la UOM

Entre los cambios en la conducción de la UOM se destaca la designación de Daniel Daporta, titular de la seccional Avellaneda, como secretario adjunto, en reemplazo de Naldo Brunelli, que quedó fuera de la conducción después de distanciarse del secretario general.

Las únicas seccionales que rechazaron la continuidad de Furlán fueron Capital, conducida por Roberto Bonetti; San Nicolás, a cargo del mencionado Brunelli; Villa Constitución, encabezada por Pablo González; Santa Fe; y La Plata.

En este último distrito, la situación electoral permanece judicializada luego de que el Juzgado Nacional del Trabajo N° 14 dictara una medida cautelar que impide la asunción del candidato oficialista Antonio Di Tomasso, tras denuncias de fraude, manipulación de urnas y alteración de padrones impulsadas por la lista opositora encabezada por Maximiliano Pierdominico.

Las dudas sobre la validez del resultado

Un escenario similar se registra en Zárate-Campana, donde la Cámara laboral consideró acreditadas prima facie las presuntas irregularidades y advirtió sobre el impacto de esa situación en la elección nacional. Además, señaló que la falta de respuesta de las autoridades internas del gremio habilitó la intervención judicial.

Furlán 3

La resolución establece que el proceso electoral nacional debía quedar suspendido hasta que se resolviera la validez de los comicios cuestionados, ya que el estatuto del sindicato prevé que el Secretariado Nacional sea elegido por un colegio electoral integrado por representantes de todas las seccionales. En ese contexto, la decisión de Furlán de avanzar con el congreso sin hacer referencia al fallo judicial deja su reelección bajo cuestionamiento.

Denuncia por administración fraudulenta

El dirigente metalúrgico, además, enfrenta una causa judicial en la que se investigan presuntos delitos de defraudación por administración fraudulenta y asociación ilícita vinculados al manejo de fondos del gremio.

En ese expediente, el juez Julián Ercolini ordenó el allanamiento de la sede central del sindicato, realizado el viernes pasado, para secuestrar documentación.

La medida fue impulsada por el fiscal Eduardo Taiano, quien investiga a Furlán y a María Soledad Calle por un contrato firmado entre la UOM y la empresa USEM, presuntamente vinculada a dirigentes cercanos a La Cámpora, que recauda más de 100 millones de pesos mensuales a partir de aportes de unos 200 mil afiliados.

Frente a estas acusaciones, Furlán realizó una presentación espontánea ante la Justicia en la que puso a disposición la documentación del sindicato y atribuyó la denuncia a “una burda operación de prensa” impulsada por sectores opositores que buscan afectar la designación de la conducción nacional, concretada este miércoles pese al conflicto judicial.