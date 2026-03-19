Furlán fue reelecto en la UOM pese a un fallo judicial que ordenaba suspender los comicios
Abel Furlán obtuvo el respaldo de la mayoría de las seccionales y renovó su mandato al frente de la Unión Obrera Metalúrgica por cuatro años. La votación se realizó pese a una resolución de la Cámara laboral que había ordenado suspender el proceso electoral.
La votación se realizó el martes pasado pese a que la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo había ordenado suspender el proceso electoral. Desde el gremio señalaron que no fueron notificados de la resolución.
El fallo de los camaristas María Dora González y Víctor Arturo Pesino había dispuesto frenar la proclamación de autoridades en la seccional Zárate-Campana de la UOM, que se votaron entre el 2 y 4 de marzo. Pero además, por la denuncia de presuntas irregularidades en esos comicios decidieron postergar la elección nacional.
Sin embargo, el congreso se llevó adelante en el hotel del Sindicato de Luz y Fuerza, en la Ciudad de Buenos Aires, donde Furlán obtuvo el 80% de los votos de los congresales, con 215 adhesiones de los 270 posibles, según informó el gremio en un comunicado.
La secretaría de la UOM
Entre los cambios en la conducción de la UOM se destaca la designación de Daniel Daporta, titular de la seccional Avellaneda, como secretario adjunto, en reemplazo de Naldo Brunelli, que quedó fuera de la conducción después de distanciarse del secretario general.
Las únicas seccionales que rechazaron la continuidad de Furlán fueron Capital, conducida por Roberto Bonetti; San Nicolás, a cargo del mencionado Brunelli; Villa Constitución, encabezada por Pablo González; Santa Fe; y La Plata.
En este último distrito, la situación electoral permanece judicializada luego de que el Juzgado Nacional del Trabajo N° 14 dictara una medida cautelar que impide la asunción del candidato oficialista Antonio Di Tomasso, tras denuncias de fraude, manipulación de urnas y alteración de padrones impulsadas por la lista opositora encabezada por Maximiliano Pierdominico.
Las dudas sobre la validez del resultado
Un escenario similar se registra en Zárate-Campana, donde la Cámara laboral consideró acreditadas prima facie las presuntas irregularidades y advirtió sobre el impacto de esa situación en la elección nacional. Además, señaló que la falta de respuesta de las autoridades internas del gremio habilitó la intervención judicial.
La resolución establece que el proceso electoral nacional debía quedar suspendido hasta que se resolviera la validez de los comicios cuestionados, ya que el estatuto del sindicato prevé que el Secretariado Nacional sea elegido por un colegio electoral integrado por representantes de todas las seccionales. En ese contexto, la decisión de Furlán de avanzar con el congreso sin hacer referencia al fallo judicial deja su reelección bajo cuestionamiento.
Denuncia por administración fraudulenta
El dirigente metalúrgico, además, enfrenta una causa judicial en la que se investigan presuntos delitos de defraudación por administración fraudulenta y asociación ilícita vinculados al manejo de fondos del gremio.
En ese expediente, el juez Julián Ercolini ordenó el allanamiento de la sede central del sindicato, realizado el viernes pasado, para secuestrar documentación.
La medida fue impulsada por el fiscal Eduardo Taiano, quien investiga a Furlán y a María Soledad Calle por un contrato firmado entre la UOM y la empresa USEM, presuntamente vinculada a dirigentes cercanos a La Cámpora, que recauda más de 100 millones de pesos mensuales a partir de aportes de unos 200 mil afiliados.
Frente a estas acusaciones, Furlán realizó una presentación espontánea ante la Justicia en la que puso a disposición la documentación del sindicato y atribuyó la denuncia a “una burda operación de prensa” impulsada por sectores opositores que buscan afectar la designación de la conducción nacional, concretada este miércoles pese al conflicto judicial.