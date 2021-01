La tensa relación de Alberto y Cristina durante 2020: del saludo protocolar en marzo al "funcionarios que no funcionan"

El presidente Alberto Fernandez y Cristina Kirchner le hablaron a la gente en la Plaza de Mayo (Fotógrafo: Fanton Osvaldo)

Los gestos y miradas que cruzaron durante el inicio de la Asamblea Legislativa Alberto Fernández y Cristina Kirchner parecían de retos y enojos. A las pocas horas el hecho se aclaró y terminó siendo un paso de comedia en el que ella le explicaba cómo funcionaba el protocolo (que el mandatario deberá repetir tres veces más). Idas y vueltas, avances y retrocesos que se mantuvieron durante el primer año de la fórmula.

"Alberto le preguntó cómo seguía el protocolo y Cristina le explicó con docencia platense, enérgica, el paso a paso", aclaró Eduardo Valdés luego de que se difundiera el video en el ingreso al recinto de la Cámara de Diputados el pasado 1 de marzo.

Pero "funcionarios que no funcionan" fue la ruptura oficial. En la carta por los diez años de la muerte de Néstor Kirchner, el pasado 27 de octubre, Cristina aprovechó para hacer un pase de factura al Poder Ejecutivo que terminó con la renuncia de María Eugenia Bielsa frente al Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat.

Quienes idearon, impulsaron y apoyaron aquellas políticas, hoy maltratan a un Presidente que, más allá de funcionarios o funcionarias que no funcionan y más allá de aciertos o desaciertos, no tiene ninguno de los 'defectos' que me atribuían y que según no pocos, eran los problemas centrales de mi gestión

El Presidente intentó bajar los ánimos de un supuesto desencuentro con su vice y, en ese momento, descartó que la carta fuera una crítica, aunque reconoció: "Por ahí hay funcionarios que no funcionan o podrían funcionar mejor".

Sin embargo, comenzó a circular una lista de posibles ministros que no eran ni serían del agrado de Fernández de Kirchner, entre los que figuraba Bielsa. Los puntos más cuestionados que habría tenido la santafesina fueron la falta de ejecución de su presupuesto, problemas de gestión y las vacantes en dos secretarías. Para reemplazarla llegó Jorge Ferraresi, un intendente muy cercano a Cristina Kirchner.

Su "balance" del año al frente del Senado también fue leído como una crítica a la gestión de Fernández. En ese escrito, Cristina apuntó contra la Corte Suprema de Justicia al acusarla de ser parte del "lawfare" (la supuesta embestida judicial contra los referentes kirchneristas) y le dedicó un párrafo aparte a cada miembro del máximo tribunal. Sin embargo, los análisis apuntaron nuevamente a la relación: ¿Fue un reproche por no haber avanzado con la reforma judicial?

Al día siguiente, ambos se mostraron juntos durante un acto en la ex ESMA, en un intento de calmar las versiones de ruptura. Nada de eso pasó. La vicepresidenta cruzó pocas miradas con Fernández y sólo sonrió con algunos elogios. "Cuando yo hablaba con Cristina, era un títere; ahora cuando hablo menos, hay un conflicto institucional. Ninguna de las dos cosas son ciertas", respondió el mandatario ante los cuestionamientos.

En su última aparición pública -en un acto en La Plata- Fernández de Kirchner retomó sus dos reclamos: el Gabinete y la Justicia. "El famoso lawfare no es sólo para estigmatizar a los dirigentes populares. Es para disciplinar a los políticos", insistió.

Pero la frase más contundente que resonó en todo el equipo del Presidente fue la final: "Todos aquellos que tengan miedo o no se animan. Por favor: hay otras ocupaciones además de ser ministros o ministras. Legislador o legisladoras. Vayan a buscar otro laburo".

La lista de supuestos ministros que Cristina quiere apartar del Gobierno cada día es más extensa. Algunos de ellos se animaron a contestar, otros mantienen el perfil bajo.

El 2020 fue un año de desencuentros de la fórmula presidencial. Para el próximo deberán enfrentar los cambios de Gabinete, proyectos de ley trascendentales y lo crucial: las elecciones legislativas.