"Funcionarios que no funcionan": Los cuestionamientos que llevaron a Bielsa a la renuncia

María Eugenia Bielsa.

Fue uno de los primeros nombres que surgieron para integrar el Gabinete de Alberto Fernández, luego de que se concretara la victoria del Frente de Todos en octubre de 2019, y fue de las primeras ministras señaladas por la polémica carta de Cristina Kirchner y los "funcionarios que no funcionan". Este miércoles 11 de noviembre finalmente se conoció la renuncia de María Eugenia Bielsa al frente de la cartera de Desarrollo Territorial y Hábitat y será reemplazada por el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi.

"Yo creo que la vicepresidenta tiene absoluta legitimidad para opinar de nosotros, como todos opinamos de la gestión de los demás. No me siento tocada por su opinión", respondió Bielsa al ser consultada el pasado 29 de octubre por la carta de Fernández de Kirchner, e insistió: "No me siento tocada porque no ha hecho alusión a nuestro Ministerio".

Bielsa se vio obligada a responder las críticas de la vicepresidenta ya que todas las miradas apuntaron a su Ministerio, junto con el de Justicia, Trabajo y Desarrollo Productivo, entre otros. Los puntos más cuestionados que habría tenido la santafesina fueron la falta de ejecución de su presupuesto, problemas de gestión y las vacantes en dos Secretarías.

Alberto Fernández y María Eugenia Bielsa.

También estuvo en el ojo de la tormenta por el desalojo en Guernica que terminó con más de 35 detenidos y que cosechó críticas para el Gobierno por el accionar de la Policía. "Se empezó a dialogar desde el primer momento. No es tan sencillo encontrar soluciones", explicó en ese entonces.

Según pudo confirmar A24.com, Bielsa presentó esta mañana su renuncia formal luego de mantener un diálogo personal con el Presidente. El reemplazante será Ferraresi, un hombre más allegado a Fernández de Kirchner.

Antecedentes

Antes de llegar al Gabinete de Fernández, Bielsa perdió las internas para gobernadora en Santa Fe en manos de Omar Perotti, quien finalmente venció al socialismo.

Entre 2011 y 2013 fue diputada nacional, pero presentó su renuncia a la entonces presidenta Fernández de Kirchner por su enfrentamiento con Agustín Rossi: "Mis compañeros traicionaron al movimiento peronista. Estoy hablando de alianzas espurias del rossismo para acompañar propuestas socialistas", dijo entonces.

En 2003 fue elegida vicegobernadora de la provincia de Santa Fe, al compartir lista con Jorge Obeid como gobernador. Además de su carrera, su conexión con el "nestorismo" estuvo ligada por su hermano Rafael Bielsa, el primer canciller de Kirchner.