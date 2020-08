"No ganamos la copa, evitamos el descenso": el editorial de Jonatan Viale

Jonatan Viale en Realidad Aumentada, por A24

En su editorial en Realidad Aumentada, Jonatan Viale se refirió al aumento de la inseguridad, la crisis que viven las familias argentinas por la cuarentena por la pandemia y el acuerdo que alcanzó la Argentina con los bonistas al resaltar "no ganamos la copa, evitamos el descenso".

"Veíamos a un Presidente eufórico porque el Gobierno metió su primer gol después de 8 meses de gestión. Por eso, lo que sienten por estas horas en Olivos más que alegría es un alivio. Ahora bien, pasada la euforia inicial, en algún momento deberán darse cuenta que no hay mucho para festejar. Argentina no ganó la copa, sino que evitó el descenso. Lo que hubiera ganado seguir en default es una situación todavía más catastrófica de la que se viene. Lo que tiene que hacer el Gobierno, urgente, es reconectar con la agenda de la gente".

"Te puedo asegura que el tema de la deuda externa no entra en la mesa de las familias, no está en el radar de la sociedad argentina. Es un tema que envalentona a la militancia, entusiasma al círculo rojo y muy popular en Twitter, pero no deja de ser un tema para 10 mil personas. Hoy, los 5 temas que más la preocupan a la opinión pública son: inseguridad, inflación, coronavirus, corrupción e incertidumbre económica; que incluye el miedo a perder el trabajo, a que te bajen el sueldo o a una devaluación todavía más grosera de nuestra moneda. El peso, en realidad, es una cuasi-moneda porque no funciona como reserva de valor".

"Despejado el tema de la deuda externa, lo que importa ahora es que le tiren un centro a la gente. Sobre todo a la clase media que no está acostumbrada a vivir del Estado. En este contexto, no parece sumar mucho que el Gobierno también se pelee con la CGT, que supuestamente representa a los trabajadores".

"Vamos al otro tema que más le preocupa a la gente: el aumento de la inseguridad y la delincuencia. Es grave que 4 de cada 10 personas no descarten armarse de manera ilegal ante el aumento de la inseguridad. Tenemos una ministra que dice que hay 'pocos robos' pero salen en televisión y un ministro, que es Enrique Macaya Berni, que es un gran comentarista de la realidad".

"Hace rato que venimos diciendo que después de la crisis de 2001/2002 se produjo una explosión delictiva: robos, homicidios y sobre todo secuestros. Fue el peor momento de la historia en materia de inseguridad, era un secuestro extorsivo por semana. La mayoría de los economistas dicen que la pobreza ahora ya está en los niveles de 2002, la delincuencia todavía no pero ya está en el tope de las preocupaciones de la gente en casi todas las encuestas. El que no lo ve es porque no quiere verlo. Siempre es más fácil echarle la culpa a los medios. Claro que el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra".