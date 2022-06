Ganar el Mundial y un "verano exitoso": la receta del Gobierno para capear la crisis y llegar a 2023

“La imagen y los resultados económicos son muy malos. Para que el Frente de Todos tenga esperanzas de ganar, tenemos que aprovechar cualquier impulso a favor”, señaló ayer a A24.com un funcionario de la Casa Rosada.

En las mesas de arena del oficialismo aparece, en el primer lugar, la esperanza de que la selección argentina que dirige Lionel Scaloni y lidera Lionel Messi salga campeón mundial en Qatar 2022.

La final del Mundial, un día antes del 19 de diciembre

Además, la final se jugará el 18 de diciembre próximo, un día antes del emblemático 19 de diciembre, una fecha complicada todos los años por las protestas sociales desde aquel diciembre de 2001 cuando cayó Fernando De la Rúa.

“Ganar la final ese día daría una inyección de buen humor social y mejoraría las expectativas”, señaló a A24.com un funcionario del gobierno nacional. “Si la Scalonetta salvó a Claudio 'Chiqui' Tapia al frente de la AFA, por qué no podrá salvar a Alberto Fernández”, dicen irónicamente ministros del Gobierno nacional.

En la Casa Rosada se aferran a las alquimias para superar la crisis multicausal: la postal desoladora de la falta de gasoil, los reclamos piqueteros por más planes sociales (cuestionados dentro del propio oficialismo), la suba del dólar permanente, la inflación que no cede, la caída de bonos y la suba del riesgo país que ayer tocó los 2451 puntos.

En ese contexto el Banco Central anunció restricciones a las importaciones para frenar la salida de dólares de las reservas. Se frenarán importaciones de bienes de consumo y se permitirían las de bienes de capital, energía y fertilizantes.

Mucho movimiento turístico, la otra apuesta para arrancar bien 2023

Además de que el Presidente pueda levantar la Copa del Mundo junto a Lio Messi y Lionel Scaloni a fines de diciembre en el balcón de la Casa Rosada, el Gobierno apostará a aprovechar las vacaciones de verano, donde la sociedad suele olvidarse de la coyuntura y consume en turismo. Aflorarán los planes para viajes y comenzará otro "Plan Platita".

“Esperamos un verano muy exitoso, eso le daría un impulso muy fuerte a la economía en pleno año electoral”, señalaron este lunes en despachos oficiales a A24.com. Serán calve los programas del ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens. Además, el Gobierno apostará a que no se desmadre la inflación rumbo a los tres dígitos, y a sostener el crecimiento de la economía con generación de empleo genuino para mejorar índices de empleo.

“Lo importante es que la economía no se desbarranque y que haya un cambio de humor con el Mundial y las vacaciones”, señalaron las fuentes a A24.com. No piden grandes milagros, solo la magia de Messi.

Preguntas sobre Cristina Kirchner y Sergio Massa

En medio de esas políticas que se imaginan para aprovechar mejor un viento de cola futbolístico y turístico, los principales funcionarios de Alberto Fernández se preguntan en todos los despachos qué está buscando Cristina Kirchner con su permanente desautorización al gobierno de su delfín político.

También despierta curiosidad el nuevo protagonismo de Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados y jefe político del Frente Renovado, el tercer socio del Frente de Todos. Invitado por Alberto Fernández, Sergio Massa participó de la gira del G7 y este lunes formuló declaraciones como vocero político del Gobierno.

Presiona en privado al Presidente para "cambiar el funcionamiento" del Gobierno y encabezará el Congreso del Frente Renovador el 15 y 16 de julio próximos, donde sus bases le “pedirán”, entre comillas, que tome distancia del Presidente y que exija cambios profundos en la gestión.

Incluso, no descarta que le reclamen que renuncie a la presidencia de la Cámara de Diputados y asumir un rol más relevante en el gobierno del Frente de Todos. Massa recobró protagonismo apenas se enteró de que su adversario interno Daniel Scioli se haría cargo del Ministerio de Desarrollo Productivo.

Algunos visualizan a Massa como jefe de Gabinete "empoderado"

Además, logró que su asesor principal económico Guillermo Michel se convierta en director de la Aduana y en dos meses podría reemplazar a Mercedes Marcó del Pont, apuntada por Cristina Kirchner. Por añadidura, Massa sostiene que la política económica debe estar comandada por una sola línea política y no por varias y enfrentadas.

En despachos oficiales no descartan una movida política de Cristina Kirchner y de Massa para reperfilar el gabinete si hacia septiembre u octubre el ministro de Economía, Martín Guzmán, no obtiene los resultados esperados. En ese sentido, barajan que podría haber una movida para darle a Massa un empoderamiento superior en el gabinete, que podría ser bajo el cargo de Jefe de Gabinete de Ministros en lugar de Juan Manzur.

En el entorno de Massa no confirmaron ni desmintieron estas versiones ante la consulta de A24.com. “Todo puede pasar en la Argentina”, dijeron allegados a Massa. Nadie desconoce que el jefe del Frente Renovador mantiene fluidos contactos con Martín Redrado que promueve un plan económico integral y que estaría dispuesto a aplicarlo.

La pregunta sin respuesta consiste en si Cristina Kirchner estaría de acuerdo con esa salida y el nivel de acuerdo del propio Alberto Fernández. El Presidente quedaría más relegado en la foto. Los resultados del experimento de Guzmán podrían llevar a la obligación de tomar decisiones. El objetivo sería dar un golpe de expectativas para las elecciones de 2023.

Declaraciones de Sergio Massa como vocero político

Por lo pronto, Massa se puso el traje de vocero político del Gobierno desde Munich donde estuvo con el Presidente. “Esta cumbre es una enorme oportunidad para la Argentina”, dijo. Como parte de la comitiva presidencial, el presidente de la Cámara de Diputados agregó: "Como país, que la Argentina esté sentada en esta mesa tiene que ser visto como un reconocimiento y una enorme posibilidad a futuro".

También Massa estuvo en la reunión bilateral entre Alberto Fernández y el primer ministro británico Boris Johnson, donde el Presidente reclamó negociar la soberanía de las Islas Malvinas y el líder británico dijo que “es una discusión saldada hace 40 años”.

En su cuenta de Twitter, Massa escribió: “Malvinas nos une a los argentinos y nos separa de Boris Johnson. Asi quedó planteado por parte del Presidente en la Bilateral que compartimos en la Cumbre del #G7”. Se notó un Massa más protagonista.

https://twitter.com/SergioMassa/status/1541531542178201602 Malvinas nos une a los argentinos y nos separa de Boris Johnson.

Asi quedó planteado por parte del Presidente en la Bilateral que compartimos en la Cumbre del #G7. pic.twitter.com/RtAVsccY96 — Sergio Massa (@SergioMassa) June 27, 2022

El Frente de Todos se ilusiona con una oposición dividida

En el oficialismo, por otra parte, visualizan con optimismo lo que consideran cierto desorden en la oposición y los amagos de división: sostienen que Horacio Rodríguez Larreta no termina de consolidarse como precandidato presidencial porque el ex presidente Mauricio Macri no resigna protagonismo y porque la presidenta del PRO Patricia Bullrich lanzó su carrera presidencial.

En la Casa Rosada consideran además que Javier Milei cayó en su imagen pública y que la UCR no termina de hacer pie con sus dos candidatos Gerardo Morales y Facundo Manes. El peronismo prende velas a la división opositora.

Sin embargo, una encuesta de Jorge Giacobbe conocida este lunes arrojó el dato de que el 71.9% se siente “más cerca de la oposición” y el 24.3% “más cerca del oficialismo”. También señaló que el 65.5% quiere que el oficialismo pierda, el 23.2 que gane y el 10,8 le da lo mismo.

Los candidatos que baraja el oficialismo para 2023

El Gobierno mira a los candidatos propios: Alberto Fernández pierde fuerza, Scioli, Massa y los gobernadores Sergio Uñac (San Juan) y Jorge Capitanich (Chaco) resurgen como alternativas, además de la propia Cristina Kirchner.

También se lanzó la carrera por la Ciudad de Buenos Aires. Los posibles candidatos a jefe de gobierno porteño, en ascenso, son los ministros Daniel Filmus, de Ciencia y Técnica, y Matías Lammens, de Turismo y Deportes, y los diputados Gisela Marziotta y Leandro Santoro y el senador Mariano Recalde.

Ciencia y salud, buenas noticias para oficialistas y opositores

Una encueta de la Universidad de San Andres, arrojó el dato de que las políticas de Ciencia (29%) y Salud (26%) son las de mayor satisfacción en un contexto en que la insatisfacción supera el 54 % en todos los casos. La ministra de Salud, Carla Vizzotti, tiene el 21% de imagen positiva y Filmus y Guzmán comparten el segundo lugar con 17 puntos, y el ministro del Interior, Eduardo Wado De Pedro, tiene 16%.

“Filmus y Vizzotti podrían competir en la Ciudad, o tal vez encabezar una lista de diputados o de vicepresidentes, según esos números”, señalaron a A24.com en los despachos oficiales.

La misma encuesta le dio mejor imagen a los opositores: Rodriguez Larreta 38%, Patricia Bullrich 36%, Milei 34%, Vidal 34%, Manes 32%, Martín Lousteau 30%, Espert 25% y Macri 24%. Los oficialistas marchan en un lote rezagado: Cristina 20%, Alberto 17, Massa 15 y Scioli 13.

La salud y la ciencia también le generan buenas noticias a las figuras opositoras de la Ciudad. Es por eso que los ministros porteños Fernán Quiros (Salud) y Soledad Acuña (Educación) podrían competir por la sucesión de Rodríguez Larreta, además de Jorge Macri, ministro de gobierno de la Ciudad y el senador Martín Lousteau. Esa es la otra pelea en ciernes que la oposición todavía no resolvió.