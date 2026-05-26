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García Cuerva volvió a apuntar contra la violencia política: "Hay situaciones que son habilitadas por los dirigentes"

El arzobispo de Buenos Aires habló tras el Tedeum del 25 de Mayo y pidió bajar el nivel de confrontación. También se refirió a Javier Milei, las críticas que recibió y una posible visita del papa León XIV.

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García Cuerva volvió a apuntar contra la violencia política: Hay situaciones que son habilitadas por los dirigentes

García Cuerva volvió a apuntar contra la violencia política: "Hay situaciones que son habilitadas por los dirigentes"

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, habló este martes y volvió a reclamar por el clima de confrontación que atraviesa la Argentina. Aseguró que muchas situaciones de violencia social “son habilitadas por los dirigentes” e insistió en la necesidad de construir consensos.

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“Todos los dirigentes políticos, empresariales y religiosos nos merecemos la oportunidad de poder dialogar”, sostuvo García Cuerva en una entrevista concedida a Infobae y remarcó la importancia de alcanzar acuerdos “pensando fundamentalmente en los que más sufren”.

garcia cuerva

En ese sentido, lanzó una fuerte reflexión sobre el impacto de los discursos públicos: “Algunas de las situaciones de violencia que vivimos en la sociedad casi que son habilitadas por los dirigentes. Si entre dirigentes se tratan de la manera que se tratan y se dicen las cosas que se dicen, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros en la calle?”.

Qué dijo sobre Javier Milei tras el Tedeum

Luego de la repercusión que tuvo su homilía durante el Tedeum del 25 de Mayo, García Cuerva reveló cómo fue el intercambio con el presidente Javier Milei después de la ceremonia en la Catedral Metropolitana. “El Presidente me agradeció las palabras del Tedeum y yo agradecí que hayan participado. El clima fue de mucha cordialidad”, contó.

El arzobispo explicó que algunos sectores esperaban un mensaje más duro contra el Gobierno, aunque aclaró que eligió expresarse “con respeto y firmeza”.

Algunos pretendían que tuviera un mensaje más agresivo y que le enrostrara al Presidente todas las situaciones sociales que todavía no están resueltas. Hay muchas cosas que dije entrelíneas”, afirmó.

También hizo referencia a las críticas que recibió desde sectores libertarios, entre ellos el diputado Bertie Benegas Lynch, quien lo había calificado como “militar con sotana”.

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“Si supieran a quiénes voté… Es querer manchar la vida de otra persona. Yo lo respeto, discutamos ideas”, respondió.

El mensaje sobre la crisis social en la Argentina

Durante la entrevista, García Cuerva volvió a poner el foco en la situación social y aseguró que muchos argentinos “están paralizados en sus esperanzas, oportunidades y dignidad”.

El arzobispo utilizó un pasaje bíblico para reflexionar sobre la actualidad del país y pidió no olvidar a quienes atraviesan situaciones críticas. “No podemos dejar de tener en cuenta a los jubilados, las personas con discapacidad y los trabajadores precarios”, expresó.

Además, sostuvo que la Argentina “está enferma en los vínculos y en la inequidad” y defendió el rol de la política como herramienta de transformación.

“La política sigue siendo una herramienta para cambiar la realidad, aunque muchos dirigentes hoy están alejados de la gente”, señaló.

Consultado sobre una eventual visita del papa León XIV a la Argentina, García Cuerva se mostró optimista, aunque pidió cautela hasta que exista una confirmación oficial del Vaticano.

“Hay muchas posibilidades ciertas de que venga, pero hay que ser prudentes y esperar la confirmación de la Santa Sede”, indicó.

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