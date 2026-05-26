García Cuerva volvió a apuntar contra la violencia política: "Hay situaciones que son habilitadas por los dirigentes"

El arzobispo explicó que algunos sectores esperaban un mensaje más duro contra el Gobierno, aunque aclaró que eligió expresarse “con respeto y firmeza”.

“Algunos pretendían que tuviera un mensaje más agresivo y que le enrostrara al Presidente todas las situaciones sociales que todavía no están resueltas. Hay muchas cosas que dije entrelíneas”, afirmó.

También hizo referencia a las críticas que recibió desde sectores libertarios, entre ellos el diputado Bertie Benegas Lynch, quien lo había calificado como “militar con sotana”.

DURO MENSAJE DEL ARZOBISPO DE BUENOS AIRES EN EL TEDEUM: “NADIE ES DESCARTABLE" DURO MENSAJE DEL ARZOBISPO DE BUENOS AIRES EN EL TEDEUM: “NADIE ES DESCARTABLE"

“Si supieran a quiénes voté… Es querer manchar la vida de otra persona. Yo lo respeto, discutamos ideas”, respondió.

El mensaje sobre la crisis social en la Argentina

Durante la entrevista, García Cuerva volvió a poner el foco en la situación social y aseguró que muchos argentinos “están paralizados en sus esperanzas, oportunidades y dignidad”.

El arzobispo utilizó un pasaje bíblico para reflexionar sobre la actualidad del país y pidió no olvidar a quienes atraviesan situaciones críticas. “No podemos dejar de tener en cuenta a los jubilados, las personas con discapacidad y los trabajadores precarios”, expresó.

Además, sostuvo que la Argentina “está enferma en los vínculos y en la inequidad” y defendió el rol de la política como herramienta de transformación.

“La política sigue siendo una herramienta para cambiar la realidad, aunque muchos dirigentes hoy están alejados de la gente”, señaló.

Consultado sobre una eventual visita del papa León XIV a la Argentina, García Cuerva se mostró optimista, aunque pidió cautela hasta que exista una confirmación oficial del Vaticano.

“Hay muchas posibilidades ciertas de que venga, pero hay que ser prudentes y esperar la confirmación de la Santa Sede”, indicó.