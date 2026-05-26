Yuyito González confesó por primera vez por qué se separó de Javier Milei: "El amor..."

"Sinceramente nos amamos, lo respeto y me quedo con lo más lindo de esa relación. Por otra parte, es una experiencia hasta histórica si querés", continuó a flor de piel.

Y analizó profunda sobre el final del vínculo: "¿Sabes qué pasa con el tema del amor? Si no se alimenta con más amor, el amor se muere verdaderamente".

"Por eso entiendo y aprendí de todo este aprendizaje tan hermoso que el amor es una decisión: uno decide seguir amanado y uno decide no amar más. Es una decisión verdaderamente", cerró reflexiva Yuyito González.

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La picante frase de Fátima Florez contra Yuyito González

Fátima Florez habló desde Mar del Plata para Infama (América TV) sobre su vínculo con el presidente Javier Milei y fue contundente al referirse a Yuyito González.

“¿Cómo viviste el encuentro con el presidente?”, le preguntó Marcela Tauro. Fiel a su estilo, la imitadora respondió con entusiasmo: “Lo viví muy bien, muy fluido, muy orgánico, creo que se ve muy buena química arriba del escenario, yo creo que si fuéramos una dupla artística seríamos un gol”.

“Vos sabés que a mí no me gusta rotular, etiquetar, estructurar, discriminar las relaciones, me da hasta medio cringe, somos un vínculo de gente que se lleva bien, un vínculo de seres humanos que pueden hablar de diferentes temas porque hablamos de diferentes temas”, siguió.

Pero el momento más picante llegó cuando Adrián Pallares, invitado al programa, fue directo al hueso y mencionó a Yuyito González y el impacto político del vínculo de ella con el presidente.

Lejos de esquivar el tema, Fátima Florez respondió con cautela pero con mucha firmeza: “Otra se subiría al poni; yo creo que hay que ser muy prudente también, y así uno escuche eso que es lindo porque realmente en definitiva habla de mí como mujer, y habla bien del vínculo nuestro; yo soy cautelosa; con los pies bien en la tierra pero más espiritual que nunca, estoy en ese estadío”.

Finalmente, la actriz se refirió sin rodeos a Yuyito González y recordó un episodio que no le resultó grato: “Que lo de la mujer esta que se subió al poni; no deseo ningún enfrentamiento con ella porque no lo hay, obviamente que en su momento todo el mundo vio que yo estaba en pareja con Javier y manoteó el ganso y no fue grato para mí”, concluyó.