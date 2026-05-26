Cómo funciona el collar que traduce los ladridos de perros y maullidos de gatos

El accesorio incorpora micrófonos, sensores de movimiento y herramientas de monitoreo físico que recopilan información sobre la actividad diaria de la mascota. Todos esos datos son procesados mediante inteligencia artificial basada en el modelo Qwen de Alibaba Cloud.

La IA compara patrones de sonido, gestos y comportamiento con millones de datos previamente cargados para identificar posibles emociones o necesidades. Entre las situaciones que promete detectar aparecen estados como hambre, ansiedad, felicidad, estrés, miedo o necesidad de atención.

Una de las funciones más promocionadas es la llamada “traducción bidireccional”. Según la empresa, no solo interpreta al animal hacia el humano, sino que también puede convertir frases de las personas en sonidos que perros y gatos serían capaces de reconocer.

Además, la aplicación almacena un historial de “conversaciones” y utiliza un sistema de aprendizaje adaptativo que mejora con el tiempo al reconocer las particularidades de cada mascota.

Otro de los puntos destacados por la compañía es el tiempo de respuesta: las traducciones aparecen en aproximadamente 1,2 segundos, según la información difundida por la empresa.

Cuánto pesa, cuánto dura la batería y cuánto cuesta

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El collar pesa 27,2 gramos y cuenta con resistencia al agua IP65. La batería, de acuerdo con los fabricantes, puede durar hasta 14 días en uso normal, aunque la autonomía disminuye cuando se utilizan de manera intensiva las funciones de traducción o el GPS.

La empresa también sostiene que el dispositivo puede realizar unas 1.000 traducciones o funcionar durante cerca de 100 horas utilizando GPS.

El producto se lanzó inicialmente a través de Kickstarter, donde superó ampliamente su objetivo de financiamiento y acumuló más de 10.000 pedidos anticipados. Durante la preventa, el valor ronda los US$118 o US$119, mientras que el precio final podría ubicarse entre US$149 y US$198 según la versión.

Otro de los puntos destacados por la compañía es que las funciones básicas no requieren una suscripción mensual.

Qué dicen los expertos sobre la “traducción” de mascotas

Especialistas en comportamiento animal remarcan que no se trata de una traducción literal como si las mascotas hablaran un idioma humano.

Veterinarios y expertos sostienen que la tecnología funciona más como un detector de patrones emocionales que como un traductor real. En ese sentido, consideran que podría servir como complemento para identificar cambios de ánimo o posibles señales de malestar.