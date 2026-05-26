Cómo funciona el collar que traduce los ladridos de perros y maullidos de gatos

Un collar desarrollado con inteligencia artificial promete hacer realidad algo que hasta hace poco parecía imposible: interpretar los ladridos de los perros y los maullidos de los gatos para traducir qué sienten las mascotas.
El dispositivo utiliza inteligencia artificial y ya despertó curiosidad en todo el mundo por una función que hasta hace poco parecía de ciencia ficción.
El collar analiza sonidos y comportamientos de perros y gatos mediante inteligencia artificial para interpretar posibles emociones y necesidades.
Un collar desarrollado con inteligencia artificial promete hacer realidad algo que hasta hace poco parecía imposible: interpretar los ladridos de los perros y los maullidos de los gatos para traducir qué sienten las mascotas.
El dispositivo fue presentado por una startup china y funciona conectado a una aplicación móvil. Según sus desarrolladores, el sistema fue entrenado con más de 1,5 millones de registros de sonidos de perros y gatos y alrededor de 3.200 horas de videos anotados por veterinarios y especialistas en comportamiento animal.
La empresa asegura que el collar alcanza una precisión del 94,6% en gatos y del 92,3% en perros. Sin embargo, esos números todavía no fueron validados por estudios científicos independientes ni existen investigaciones revisadas por pares que confirmen oficialmente su efectividad.
El accesorio incorpora micrófonos, sensores de movimiento y herramientas de monitoreo físico que recopilan información sobre la actividad diaria de la mascota. Todos esos datos son procesados mediante inteligencia artificial basada en el modelo Qwen de Alibaba Cloud.
La IA compara patrones de sonido, gestos y comportamiento con millones de datos previamente cargados para identificar posibles emociones o necesidades. Entre las situaciones que promete detectar aparecen estados como hambre, ansiedad, felicidad, estrés, miedo o necesidad de atención.
Una de las funciones más promocionadas es la llamada “traducción bidireccional”. Según la empresa, no solo interpreta al animal hacia el humano, sino que también puede convertir frases de las personas en sonidos que perros y gatos serían capaces de reconocer.
Además, la aplicación almacena un historial de “conversaciones” y utiliza un sistema de aprendizaje adaptativo que mejora con el tiempo al reconocer las particularidades de cada mascota.
Otro de los puntos destacados por la compañía es el tiempo de respuesta: las traducciones aparecen en aproximadamente 1,2 segundos, según la información difundida por la empresa.
El collar pesa 27,2 gramos y cuenta con resistencia al agua IP65. La batería, de acuerdo con los fabricantes, puede durar hasta 14 días en uso normal, aunque la autonomía disminuye cuando se utilizan de manera intensiva las funciones de traducción o el GPS.
La empresa también sostiene que el dispositivo puede realizar unas 1.000 traducciones o funcionar durante cerca de 100 horas utilizando GPS.
El producto se lanzó inicialmente a través de Kickstarter, donde superó ampliamente su objetivo de financiamiento y acumuló más de 10.000 pedidos anticipados. Durante la preventa, el valor ronda los US$118 o US$119, mientras que el precio final podría ubicarse entre US$149 y US$198 según la versión.
Otro de los puntos destacados por la compañía es que las funciones básicas no requieren una suscripción mensual.
Especialistas en comportamiento animal remarcan que no se trata de una traducción literal como si las mascotas hablaran un idioma humano.
Veterinarios y expertos sostienen que la tecnología funciona más como un detector de patrones emocionales que como un traductor real. En ese sentido, consideran que podría servir como complemento para identificar cambios de ánimo o posibles señales de malestar.