Gildo Insfrán intentó justificar sus dichos: "Cuando hablo de porteños..."

“Se ofenden por todo lo que dije ayer. En las emisoras de los porteños se decía de mí cualquier cosa. No me importa nada. Cuando hablo de porteños me refiero a los oligarcas. No tiene que ofenderse el obrero, porque él también está sufriendo la oligarquía”, dijo hoy el gobernador en declaraciones en la localidad de El Potrillo, donde participa del operativo solidario "Por nuestra gente todo".