Ginés González García, contra Rubinstein: lo tildó de "pésimo ministro" y lo acusó de dejar al país "sin ministerio y sin vacunas"

"Con Macri no me enojo, nunca le importaron los argentinos", señaló el titular del Ministerio de Salud (Foto: archivo)

El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, habló sobre la actual situación sanitaria en la Argentina a causa de la pandemia, consideró que "seguimos teniendo un bajo número de muertos" y arremetió duramente contra el funcionario que ocupó su cartera en el gobierno macrista, Adolfo Rubinstein.

"Algunos ex funcionarios que hicieron un papel muy malo, que dejaron sin vacunas ni ministerio de Salud a la Argentina, se atreven a decir barbaridades. Por hacerle caso a Rubinstein, sus correligionarios tomaron medida de apertura masiva, como Jujuy", comenzó a disparar Ginés García en diálogo con Radio 10, en referencia a la provincia norteña que pasó de ser modelo de manejo del coronavirus a incurrir en una emergencia, con el 93% de las camas de terapia intensiva ocupadas.

"Bastante daño hizo antes como para que siga haciéndolo ahora. Mendoza también ha actuado porque él es consejero allá y dice cosas. No solo fue un pésimo ministro, sino que es peor ex ministro. Tiene 6 causas judiciales por su gestión. Se está haciendo la víctima, es inadmisible lo que hace", indicó.

Pero las críticas también llegaron hasta el ex presidente Mauricio Macri, quien viajó a Europa con su familia para asistir a una actividad en Suiza en calidad de presidente de la Fundación FIFA. "Con Macri no me enojo, nunca le importaron los argentinos, por eso dice lo que dice desde Mónaco", concluyó el ministro que responde a Alberto Fernández.