Advertencia del ministerio de Salud por el Día del Amigo: "Las reuniones sociales son las más riesgosas y terminan generando aumento exponencial de casos"

Reporte COVID-19 del Ministerio de Salud (Foto: Captura de pantalla)

El Gobierno, a través del Ministerio de Salud, pidió especialmente "no reunirse por el Día del Amigo". "Las reuniones sociales son las más riesgosas y terminan generando aumento exponencial de casos", señaló esta mañana la directora nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud nacional, Analia Rearte, durante el reporte oficial sobre la evolución de la pandemia.

Rearte dijo que "se ha logrado que hoy Argentina tenga una de las tasas de mortalidad más bajas de la región pero para seguir con estos logros tenemos que ir por disminuir la transmisión" del virus.

Por su parte, la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti dijo que "la ocupación de camas de terapia intensiva se ha enlentecido" y desde el Gobierno seguirán monitoreando "cómo evoluciona esta semana" la cantidad de contagios y de ocupación de camas dos índices que dijo.

La funcionaria pidió tener "máxima alerta y cuidado" aún en los distritos donde no hay circulación del virus y "no relajarse" porque "cuando en una provincia no hay casos se baja la alerta se piensa ya no va a haber casos, uno empieza a tener reuniones sin prevenciones de distanciamiento, en caso que ingrese una persona con el virus es máximo riesgo", afirmó.

Sobre los nuevos 4200 casos en las últimas 24 horas y los números de internados, Vizzotti dijo que "la aceleración del número de infecciones está en ascenso más lento" y que "la ocupación de UTI se ha enlentecido, pero tenemos ver como evoluciona esta semana "y reiteró que "es clave en función de la actitud individual" para evitar un aumento exponencial.