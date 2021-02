Quién es el candidato a dirigir el organismo clave en transparencia institucional, cercano a Cafiero

Santiago Cafiero (Foto: captura de TV).

A través de la resolución 100/2021, el Gobierno dio a conocer el candidato con el que esperan cubrir un organismo clave en materia de transparencia institucional: la Agencia de Acceso a la Información Pública. Se trata de Gustavo Juan Fuertes, un abogado que actualmente se desempeña como asesor de la Jefatura de Gabinete de la Nación y su elección ya despertó varias críticas por parte de distintas asociaciones civiles.

En la disposición oficial detallan que Fuertes “cuenta con la idoneidad suficiente para el desempeño del cargo”, pero desde las organizaciones consideran que el hombre no muestra una trayectoria asociada a estas temáticas.

Fuertes es abogado y escribano. Nació en La Plata y actualmente se desempeña como asesor legal experto en Políticas Públicas de la Secretaría de Coordinación Administrativa en la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, según consta en su currículum vitae.

Anteriormente trabajó en distintas dependencias de la administración pública en la provincia de Buenos Aires. Hasta el 2019 trabajó como asesor jurídico-administrativo de la Subsecretaria de Planificación Ambiental y Desarrollo Sostenible del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible y previamente se desempeñó como director provincial de Comercio en el Ministerio de Producción.

También presidió y se ocupó de representar a la provincia de Buenos Aires en el Consejo Federal de Defensa del Consumidor (COFEDEC). Asimismo, coordinó la implementación de programas nacionales en el territorio bonaerense como Precios Cuidados, Ahora12, Garrafa para Todos, entre otros.

La designación de Fuertes aún no está definida porque previamente se debatirá en una audiencia pública prevista para el próximo 23 de marzo. El encuentro estará presidido por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, o por el funcionario que él disponga, y allí se discutirán las observaciones presentadas por los participantes. Sin embargo, la audiencia no es vinculante y el Poder Ejecutivo tendrá siete días hábiles para concretar o no el nombramiento.

“No lo conocemos. No es por un tema político. Es alguien que no trabajó en el tema, sino que se especializó en cuestiones vinculadas al comercio”, indicó el representante de una asociación civil en diálogo con este medio. “Nos preocupa la falta de antecedentes relevantes del candidato, necesarios para demostrar su vinculación y compromiso con el derecho de acceso a la información pública. El cargo es de suma relevancia en nuestro sistema institucional”, expresaron en Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).

A24.com intentó comunicarse con Fuertes para conocer sus proyectos en caso de seguir designado para dirigir la Agencia de Acceso a la Información Pública, pero no logró contactarlo.