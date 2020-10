Duro cuestionamiento de Gollán a Ciudad por las cifras de muertos: "No están al día"

"A todas las provincias les va a pasar lo mismo, no era responsabilidad del ministro de la provincia", indicó el funcionario bonaerense (Foto: captura de TV)

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan, defendió nuevamente el blanqueo de más de 3.500 fallecimientos por COVID-19 en territorio bonaerense, alertó este lunes que "a todas las provincias les va a pasar" y que la Ciudad tampoco "está al día" porque "no tiene nuestro sistema informático".

"Había una cuestión de atraso y lo resolvimos. Dimos una respuesta extraordinaria de tener datos al día. A todas las provincias les va a pasar lo mismo, no era responsabilidad del ministro de la provincia, es cómo funciona el sistema que carga. Podemos hacerlo porque tenemos este desarrollo informativo, el resto tendrá que apurar a los efectores para que carguen los datos", indicó.

Gollan destino minutos de la conferencia por el último reporte sanitario bonaerense para disparar puntualmente contra la jurisdicción a cargo del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

"La Ciudad todavía no tiene nuestro sistema informático y tiene que recurrir a llamar a los efectores para carguen más rápido. Pusieron gente a cargar, pero no están al día. Hacer política con los fallecidos es de la calaña más baja que uno puede imaginar. No hagamos política barata con esto", señaló.

Además, el ministro descartó una próxima reapertura de las escuelas bonaerenses. "Esta semana conocimos dos estudios más, muy importantes, donde claramente queda demostrado que los niños son los grandes dispersores de la enfermedad y en gran medida asintomáticos", comentó.

"Sabemos la importancia enorme que tiene que nuestros chicos vayan a la escuela, pero esto pasa una vez cada 100 años. Tomaremos todos los cuidados para que no se contagien los niños y que ellos no contagien a sus docentes. Privilegiaremos permanentemente la vida por toda otra cuestión", concluyó.