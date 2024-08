"Gordo, vos necesitás una TV de 56 pulgadas": la explosiva denuncia contra la jueza del Caso Loan

Todo surgió durante el juicio oral contra un grupo de acusados de contrabando, asociación ilícita y lavado de activos que se celebró en Corrientes en 2022, en una causa que fue instruida en primera instancia por la jueza Pozzer Penzo. Durante el debate, el imputado Fabián Alfredo Moreno –quien finalmente terminó condenado a cuatro años de prisión– reconoció que es “pasador” y trabaja como taxista.

“Gordo, vos necesitás una TV de 56 pulgadas”

“Un día me contrata el gordo -que le decimos-, que es Monti de acá, de Paso de los Libres. A través de él le empecé a pasar cerámica. Monti, el gordo Monti, tiene una farmacia acá; entonces él consigue mi número de teléfono y me llama para que le traigamos unos pisos, unos aires, y unos sofás. (…) Él tiene una chacra acá en la ruta, ahí llevamos los aires, llevamos los pisos, y los sofás. Cuando llega el momento en que me detienen a mí me llevan al Juzgado Federal. Cuando descargué en la chacra, le encontré al hermano de él, y a una señora petisita, morocha, le miré nomás, no le di mucha importancia”.

Esa mujer que estaba en el lugar en el que descargó la mercadería, según el acusado, era la jueza Pozzer Penzo. “Ahí le dice ‘gordo vos lo que necesitás es un televisor de 56 pulgadas’. En ese momento en Paso de los Libres no había televisores, nosotros traíamos de Brasil. Bueno; fuimos en la camioneta y trajimos el televisor, ahí descargamos en la chacra”, insistió.

“Una petisa morocha”

“Cuando soy detenido yo, que me llevan al Juzgado Federal, estoy sentado así y justo veo una petisa morocha que pasa por ahí, le pregunto a mi defensor, quién es esa señora, y me dice ‘esa señora es la jueza federal Pozzer Penzo’”, relató durante el juicio. “¿Pero cómo puede ser?, le estamos trayendo las cosas para el cuñado, para el marido, y los pisos de cerámica me estaban diciendo que estaban por transbordar para Goya… Yo tres o cuatro meses más o menos trabajé para esa gente. (…) Nunca dije nada, que era la jueza, que le vimos”.

En la sentencia final, de 272 fojas, ese relato quedó asentado por los jueces Víctor Alonso González, Manuel Moreira y Enrique Bosch en la página 65: “Explicó que una persona de apellido Monti, que le dicen el gordo, de la ciudad de Paso de los Libres donde tiene una farmacia, para la que pasó pisos, aires y unos sofás, trabajó unos 3 o 4 meses con él, tiene una chacra atrás de Rhasa adonde llevaron todo lo que trajo de Brasil; que en una oportunidad en que descargaba había otra persona junto a una señora, ese señor le dijo al gordo Monti que necesitaba un televisor de 56 pulgadas, le propuso ir a Brasil a buscar y trajo el televisor que descargó en la chacra; después cuando estuvo en el Juzgado reconoció a la señora que estaba en la chacra, y era la jueza Pozzer Penzo, que después le dijeron que era la cuñada del fulano que tiene la farmacia; le dijo a su abogado y lo denunció ante el fiscal pero no le dieron bola” (sic).

Otro imputado, Ricardo Gustavo Aguirre (en su caso fue absuelto en el juicio pero él y su padre, ambos vendedores de autos, estuvieron detenidos) también cuestionó la actuación de la jueza.

“Nosotros somos gente de trabajo, que toda la vida vendimos autos, mi padre de muy chico trabajó y me inculcó eso”, relató. En ese contexto explicó cómo le cerraron el comercio: “(…) nos cerraron el salón, nos llevaron el día que venía Macri a Corrientes. La doctora Pozzer Penzo ordena que el traslado de los autos sea muy mediático. Nosotros nos enteramos de lo que iba a pasar en nuestra causa a través de los medios. Muy vidrioso. Yo sigo vendiendo porque después de inspecciones de AFIP ordenadas por la misma jueza, en ningún momento habla de lavado, ni tampoco habla de reportes de operaciones sospechosas”.

Recusación por deuda

Pozzer Penzo también fue recusada por un vínculo comercial con uno de los imputados, de quien presuntamente era deudora por la compra de un automóvil. Según se desprende del expediente, el empresario Gerónimo Acebal –otro imputado en el juicio que terminó absuelto– “le vendió un automóvil a la jueza Pozzer Penzo, que entregó una parte y el saldo se le financió. (…) La jueza fue recusada por su parte porque tenía una deuda por el automóvil que se le financió”.

Un magistrado no puede intervenir en un expediente si es deudor o acreedor de una de las partes, no obstante lo cual Pozzer Penzo fue ratificada al mando de la investigación.

Desde que en diciembre de 2014 fue designada por decreto de Cristina Fernández de Kirchner como jueza federal de Goya, Pozzer Penzo afrontó media docena de denuncias ante el Consejo de la Magistratura. Sus principales denunciantes provienen de los intestinos del Poder Judicial: el exfiscal y exjefe de gobierno porteño Aníbal Ibarra y la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), el gremio de los judiciales que lidera Julio Piumato.

En todos los procesos, la jueza salió airosa. La UEJN de Piumato denunció a la jueza por supuestos malos tratos hacia sus empleados. “Acoso laboral, maltrato psicológico y manipulación”, sostiene la presentación.

Pozzer Penzo denunció penalmente a dos de sus empleados, pero según informó el gremio de los judiciales en redes sociales, ambos fueron sobreseídos y la Cámara Federal de Corrientes determinó que no existieron irregularidades en su desempeño.