Guillermo Francos aseguró que Victoria Villarruel estaba invitada al acto de las Fuerzas Armadas

“No conozco el detalle, pero según entiendo, por lo que me dijo el ministro de Defensa, estaba Victoria invitada al acto. Creo que las cosas son las relaciones normales entre un presidente y su vicepresidente. A veces acuerdos totales y sustanciales y a veces con diferencias de opiniones en algunos temas. Son dos dirigentes políticos que cumplen roles institucionales diferentes y cada uno hace el suyo”, sostuvo Francos durante una entrevista con Radio Rivadavia.

El evento al que hizo referencia el Jefe de Gabinete es el que encabezó Javier Milei en el marco de la entrega de los despachos y sables a los nuevos generales, almirantes y brigadieres de las Fuerzas Armadas. El acto se realizó en el en el Edificio Libertador, sede del Ministerio de Defensa y del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, ubicado sobre la calle Azopardo al 250, en el barrio porteño de Monserrat.

Qué dijeron desde el entorno de Victoria Villarruel

Desde el entorno de la Vicepresidenta aseguraron que no recibió invitación al evento, aunque ella sí quería estar. Al no tener una convocatoria formal, la dirigente decidió no asistir. Según detallaron, “le hubiese encantado estar acompañando como siempre a las FFAA”.

Durante una entrevista con Radio Rivadavia, el funcionario resaltó además que Villarruel participa de las reuniones de Gabinete “y habla con el Presidente”, por lo que, afirmó, no cree que haya “diferencias sustanciales”.

“A veces se hacen muchas especulaciones. Puede (Villarruel) tener diferencias; puede no coincidir con el armado de La Libertad Avanza, pero eso no quita que no haya conformado una propuesta presidencial que armó fundamentalmente el presidente Milei con ella, cuando fueron diputados nacionales y fue cuando fueron la fórmula que ganó las elecciones”, añadió.