Guillermo Francos dijo que el apoyo electoral de Macri a Milei "no significa que compró acciones del Gobierno"

"Decir que sin ese apoyo no hubiera ganado es hipotético", sostuvo hoy Francos, en diálogo con Radio Rivadavia.

Y luego completó: "Como ellos dijeron (el PRO), la gente votó un cambio. La gente nos hubiera acompañado igual".

Asimismo, Francos planteó que se trata de "una actitud valiosa" de los dirigentes, pero enfatizó en que "eso no significa que compraron acciones, ni mucho menos".

La Libertad Avanza busca consensos en el Congreso

Por otra parte, el extitular del Banco Provincia reveló que desde LLA buscan consensos en el Congreso y planteó que los bloques deberían respetar el apoyo popular que obtuvieron las propuestas de Milei.

"No se le puede decir que no a un Presidente que fue electo con un discurso claro de lo que iba a hacer", resaltó aunque eximió de esa responsabilidad a los sectores que "entendieran que las leyes no representan lo que prometimos en la campaña y fue votado".

Respecto al accionar de sus aliados del PRO en el Congreso, planteó que añora su respaldo en ambas cámaras y resaltó "sino cada uno tendrá su responsabilidad política".