Guillermo Moreno lanzó su candidatura a presidente para 2023 con un curioso spot: "Hagamos Argentina grande otra vez"

Guillermo Moreno "boxeador" y un curioso spot al estilo Donald Trump

Guillermo Moreno ¿2023?: su experiencia al frente de la polémica Secretaría de Comercio

“A mí me tocó ser el secretario de Comercio que más duró en la historia de Argentina porque trabajé con una conceptualización peronista en la Secretaría de Comercio. Cuando trabajás en economía no podés decir que trabajás sin una doctrina. Cuando Melconian dice que va a hacer un plan económico para el próximo hay dos problemas importantes. O ya sabe quién ganó las elecciones, lo cual sería raro; o peor aún, no le importa quién gane las elecciones. Nosotros venimos a presentar un plan económico peronista. Cuando yo trabajé como secretario de Comercio, antes de serlo soy peronista y me fui cuando consideré que ya no me quedaba nafta y lo conversé con la presidenta de aquel momento”, sintetizó Guillermo Moreno días atrás en diálogo con MDZ Online.

"Nosotros venimos a decirle al pueblo que Moreno es candidato a presidente porque tiene que haber un candidato doctrinario. Ahora, si aparece un gobernador o un intendente, un secretario general de un sindicato, un dirigente empresario que dice ‘acá estoy’ nos vamos a poner de acuerdo. No nací para ser presidente, yo nací para ser parte de un proyecto colectivo”, pormenorizó.