Guillermo Moreno propuso una drástica medida para sortear la salida de Guzmán

“¿Cómo va a ser golpista?”, reaccionó Moreno frente a los reparos de la iniciativa. “Hemos elegido al presidente Duhalde en una Asamblea Legislativa y nadie habla de un golpe”, recordó y defendió su propuesta: “Es una ley constitucional”. Añadió, por otro lado, que el Estado debe “reconstruir la relación con el sector privado” y que la coalición de gobierno no tiene la fortaleza y la confianza necesaria “ni afuera, ni adentro”.

Moreno, en paralelo, se mostró en contra de una hipotética asunción de Cristina Kirchner ante una renuncia de Alberto Fernández a la presidencia. “Digo que no, porque Cristina no tiene la posibilidad siquiera de hacer un gabinete”, cuestionó quien fuera el exsecretario de Comercio Interior durante el primer mandato y la mitad del segundo de la ahora vicepresidenta, sobre la que ha sido muy crítico en los últimos tiempos.

guillermo-moreno-alberto-renuncia-cristina-macri.webp Guillermo Moreno, mano a mano con Alejandro Fantino: "Este gobierno es peor que el de Macri" (Foto: archivo).

La valoración de Guillermo Moreno sobre el Gobierno

Guillermo Moreno volvió a disparar contra el Gobierno al afirmar que "es peor que el de Mauricio Macri" y, a la vez, pidió la renuncia del presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

En un mano a mano con Alejandro Fantino en Animales Sueltos, por América TV, el ex funcionario kirchnerista hizo hincapié en el "fracaso económico irreversible" del oficialismo y consideró que ante un "desabastecimiento", la derrota en las próximas elecciones presidenciales será por 30 puntos.

También fue muy crítico con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) al sostener que "si se cumple" el final de este mandato será semejante al que puso fin a la gestión de Fernando de la Rúa en 2001.

"No entiendo porqué se la agarran con las empresas nacionales", indicó también Moreno al definir al presidente como un "inepto" y criticar al gobierno por no ser peronista. "Esto no tiene salvación", concluyó.