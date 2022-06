Alberto Fernández llegó a la Cumbre de las Américas como la voz de los "expulsados" de Latinoamérica

En un tenso contexto, en donde Estados Unidos decidió la exclusión de varios presidentes de América Latina, el mandatario llega con una postura conjunta con sus pares de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

"Vamos a defender la unidad de Latinoamérica. La unidad no se declama, se ejerce; y la mejor forma de ejercerla es no segregar a nadie", dijo en la previa al viaje en referencia a la negativa del país anfitrión a cursar invitaciones a Cuba, Venezuela y Nicaragua, países a los que Estados Unidos no invitó por considerarlos dictaduras.

Además, "lamentó" públicamente la ausencia de países que no fueron invitados, pero aseveró que en su rol de presidente de la Celac tratará de "llevar la voz" de esas naciones.

Alberto Fernández participa de la Cumbre de las Américas

¿Cuál es la agenda prevista para el Presidente?

Para este miércoles, 8 de junio, se prevé que Alberto Fernández arribe al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles a las 11:30 hora Argentina. Luego, procederá a reunirse con el presidente de General Motors Internacional, Shilpan Amin, a las 17:15 hora Argentina.

Después, a las 19 horas Argentina, los Jefes de Estado que participan de la Cumbre serán recibidos por el presidente de los Estados Unidos, Joseph Biden y la Primera Dama, Jill Biden, y momentos después se llevará a cabo la foto oficial. La Ceremonia Inaugural de la IX Cumbre de las Américas, en la cual también estará presente, comenzará a las 21 horas Argentina.

En tanto, previamente, el canciller Santiago Cafiero participará de la Cumbre de Cancilleres que encabezará el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken. Será desde las 9:30 hora local (13:30 horas de Argentina). Allí, ministros y ministras de Relaciones Exteriores ultimarán detalles de los documentos que posteriormente firmarán las y los Jefes de Estado y de Gobierno, entre ellos el presidente argentino, Alberto Fernández.

El 9 y 10 de junio, el mandatario tomará parte de la Cumbre de Líderes, encabezada por el presidente estadounidense Joe Biden, bajo el lema "Construyendo un futuro sostenible, resiliente y equitativo".

Por su parte, la primera dama argentina Fabiola Yañez participará de las actividades sociales organizadas en el marco de la Cumbre de las Américas, invitada por la primera dama estadounidense Jill Biden.

Alberto Fernández participa de la Cumbre de las Américas

Hora por hora, las actividades de Alberto Fernandez

Jueves 9 de junio:

12.30 horas (16.30 Argentina): Reunión con el CEO de Google , Sundar Pichai.

, Sundar Pichai. 4.00 a 15:15 horas (18 a 19.15 Argentina): Reunión Plenaria de Apertura en el Salón Plenario del Centro de Convenciones de Los Ángeles. Fernández intervendrá aproximadamente a las 15.10 (las 19.10 en Argentina) en calidad de titular de la Presidencia Pro Témpore de la Celac y expresará la necesidad de una Latinoamérica unida y sin exclusiones; esto último a raíz de la decisión del país anfitrión de no invitar a esta Cumbre a Venezuela, Nicaragua y Cuba.

en el Salón Plenario del Centro de Convenciones de Los Ángeles. Fernández intervendrá aproximadamente a las 15.10 (las 19.10 en Argentina) en calidad de titular de la Presidencia Pro Témpore de la Celac y expresará la necesidad de una Latinoamérica unida y sin exclusiones; esto último a raíz de la decisión del país anfitrión de no invitar a esta Cumbre a Venezuela, Nicaragua y Cuba. 15.45 a 16.15 horas (19.45 a 20.15 Argentina): Reunión Bilateral con el Primer Ministro de Canadá , Justin Trudeau.

, Justin Trudeau. 18:25 a 19:30 horas ( 22.25 a 23.30 Argentina): Llegada del Presidente y demás Jefes de Delegación a Getty Villa, en Malibú, donde será la cena ofrecida por su par de los Estados Unidos y esposa en honor de los/as Jefes/as de Delegación.

Alberto Fernández participa de la Cumbre de las Américas

Viernes 10 de junio:

7:00 a 08.45 horas (11.00 a 12.45 Argentina): Arribo de los Jefes de Delegación, Recibimiento y Foto Oficial en el Centro de Convenciones.

en el Centro de Convenciones. 08.20 a 08.45 horas (12.20 a 12.45 Argentina): Reunión bilateral con el presidente de la República de Perú , José Pedro Castillo Terrones.

, José Pedro Castillo Terrones. 9:00 a 12:15 horas (13.00 a 16.15 Argentina): II Reunión Plenaria .

. 13:30 horas (17.30 Argentina): Foto de familia.

13:45 a 15:15 horas (17.45 a 19.15 Argentina): Retiro de los/as Jefes/as de Delegación y Almuerzo de Trabajo .

. 15:30 a 17:15 horas (19.30 a 21.15 Argentina): III Reunión Plenaria.

Alberto Fernández preside la Celac, y bajo este rol, defenderá fuertemente la "unidad" de la región.

¿Quiénes conforman la comitiva que acompaña a Alberto Fernández?

El mandatario viaja acompañado por la primera dama, Fabiola Yáñez; el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; el canciller, Santiago Cafiero; la ministra de Salud, Carla Vizzotti y la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti.

También forman parte de la comitiva oficial el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello; de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz; las secretarias de Legal y Técnica, Vilma Ibarra; y de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación, Cecilia Nicolini. Acompañan además al jefe de Gabinete de Asesores, Juan Manuel Olmos y el diputado nacional, Eduardo Valdés.