Guzmán sobre las restricciones a la compra al dólar: "No hacer nada iba a derivar en un salto cambiario"

Martín Guzmán

El ministro de Economía, Martín Guzmán, sostuvo que la cotización de los dólares financiaros (Contado con Liquidación y Dólar Bolsa) no tienen incidencia en el valor que tiene la divisa norteamericana en el país debido a que se trata de un mercado de menor tamaño. “El valor de los dólares alternativos no refleja el valor de la divisa en la Argentina”, manifestó Guzmán en declaraciones a América Tv. Luego agregó que si el Gobierno no hubiera hecho nada en materia de venta de dólares en el mercado oficial se hubiera dado un salto cambiario.

El titular de la cartera económica además consideró que el Banco Central (BCRA) no afirmó la semana pasada que vaya a generar una devaluación para equilibrar el tipo de cambio como se interpretó en la circular. “Lo que dijo el BCRA es que va a cambiar la volatilidad pero no va a cambiar su política de tipo de cambio real”, manifestó.

Asimismo, sostuvo que el camino que eligió el Ejecutivo con respecto a las últimas medidas sobre el dólar apuntó principalmente a no desdoblar totalmente el mercado cambiario. "Había distintos caminos para seguir. Se podía desdoblar totalmente el mercado cambiario o la opción que se tomó. Hay que cuidar las reservas”, sostuvo Guzmán.

“Lo que se hizo fue encarecer el dólar ahorro. Dificultar su acceso. Dentro de las alternativas que teníamos en la mano este es el que consideramos mejor”, agregó.

Asimismo Guzmán remarcó que si está en la agenda del Gobierno una reforma tributaria pero no una reforma laboral. Como también la presentación de la nueva formula de la movilidad jubilatoria.