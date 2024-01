Héctor Daer advirtió que "los diputados dialoguistas no podrán caminar por la calle"

"Los dialogusitas que hoy aparecen son los bloques PRO, los bloques radicales y Hacemos Coalición Federal", señaló Daer.

"En el bloque Hacemos Coalición Federal hay dirigentes con quienes hemos hablado y esperemos que actúen en consecuencia con lo que hablamos. La Convención Radical fue clarísima y durísima en el tema de no aprobar la ley ómnibus y rechazar el DNU. Y hemos hablado con un montón de radicales, diputados y no diputados, que están en contra de la ley y del DNU", explicó.

En ese contexto, el sindicalismo dijo que "es inamovible" el paro nacional del próximo miércoles porque "hay una agresión colectiva muy grande contra distintos sectores de la sociedad y en particular contra los trabajadores y el 90 por ciento de la sociedad productiva argentina".

En tanto, consideró que con la movilización prevista para el miércoles "se van a sorprender por la cantidad de radicales que van a venir, además, es amplia a nivel político: va a haber peronistas, sectores de la izquierda", enumeró al insistir en que la protesta se basa en que "ningún ítem del DNU o la Ley es beneficioso para los trabajadores".

"Hemos hablado con un montón de legisladores que están en contra, toda la fantasía de que esto sí o sí se termina en enero o que es todo o nada, ya no está. Esto es un proceso que va madurando y el 24 no va a ser la CGT, van a ser los científicos, el deporte, los trabajadores, las cámaras pymes que ya dijeron que no van a descontar los días, es muy amplia la convocatoria y la concurrencia así como sectores en forma individual que van a ir a decirle al Parlamento, no le den la espalda al pueblo", afirmó.

"Acá todo se rige por ajuste", lamentó Daer y sostuvo en particular sobre las jubilaciones que deberían "cambiar la base de cálculo y que se genere actualización pero no podés dejar a alguien que para cumplir su meta a los que tienen plata no les va a sacar y por el contrario lo hará con los jubilados".

"Este plan solo sale con el ajuste sobre los más vulnerables y habrá en empobrecimiento sobre los activos de la Argentina", dijo.