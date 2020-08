"La hipocresía, en su mejor momento": el editorial de Jonatan Viale

Jonatan Viale en Realidad Aumentada por A24

Jonatan Viale, en su editorial en Realidad Aumentada, se refirió a la marcha que se realizó en el marco del 17 de agosto y la posición política por la desaparición de Facundo Astudillo Castro al afirmar: "La hipocresía, en su mejor momento".

"El Gobierno no quería gente en la calle, pero las imágenes hablan. La movilización se está haciendo igual, con presencias de la oposición como Patricia Bullrich. Ahora, escuchando al Gobierno criticar tan obsesivamente a esta protesta surge una pregunta: ¿están preocupados de verdad por la salud de la gente o por la protesta social en este contexto tan delicado?"

"A veces daría la sensación de que en Argentina reina la indignación selectiva, cuando se junta mucha gente que protesta en contra del Gobierno son fascistas, irresponsables y están a favor de la muerte. Cuando se junta mucha gente que simpatiza con el Gobierno, ejercen la libertad de reunión con respeto y responsabilidad. Acá tenemos el problema de fondo: la doble moral".

"Y mientras el oficialismo se enfurece con esta marcha porque hay muchos muertos y contagios ponen un payaso en la conferencia muertos y contagios. El problema de fondo es la incoherencia, porque mientras te retan porque una marcha frivoliza la pandemia, ellos ponen un payaso en el reporte matutino de muertos. Toda la solemnidad tirada a la basura en cuestión de segundos. Por eso sostenemos que la doble moral pasa su mejor momento".

"Ahora el oficialismo sale a pedir no politizar el caso de Facundo Astudillo porque no hay que jugar con la desaparición de las personas. Coincido absolutamente. Sería siniestro decir que el Presidente Fernández o el gobernador Kicillof o el ministro Berni le dieron la orden a la policía bonaerense de secuestrar y hacer desaparecer a un joven en plena democracia. Es complicado pedir responsabilidad cuando vos no la tuviste ni la quisiste tener, pero no importa. Así como en ese momento sosteníamos que era una locura acusar a un ministro de querer secuestrar a un joven, ahora pensamos lo mismo".

"Volviendo a la marcha de hoy, lo que resulta agotador es que siempre la culpa la tiene la ciudadanía. Son destituyentes por el mero hecho de hacer deporte, abrir su comercio, ver a su familia, defender sus ahorros o querer manifestarse. Hay motivos para protestar, ¿es la calle el escenario ideal para hacerlo? No, porque hay una pandemia. ¿Los vamos a criminalizar? De ninguna manera, tratamos de hacer empatía con la angustia de cada uno. Es muy fácil acusar a la gente, tratar a los ahorristas de cipayos y tilingos cuando vos tenés la vida asegurada. Es mucho más difícil hacer empatía con una Argentina destrozada. La doble moral está en su mejor momento".