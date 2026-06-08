Detienen a Soledad Andreani: qué sospecha la Justicia sobre su rol en el crimen de Agostina Vega

En las horas previas al procedimiento, efectivos de la división Homicidios realizaron tareas de vigilancia y confirmaron que la sospechosa se encontraba en la vivienda, lo que permitió avanzar con la medida judicial.

Con esta nueva detención, la investigación suma otro capítulo en la búsqueda de responsabilidades alrededor del crimen de Agostina Vega, una causa que continúa bajo análisis mientras la Justicia profundiza distintas líneas de investigación.

Ford K A24 Andreani quedó en el centro de la escena tras prestar el Ford Ka para trasladar los restos del cuerpo de Agostina Vega. (Foto: archivo)

Su defensa

Su abogada, Marina Romano, explicó a A24 que “Soledad se conocía con Barrelier de hace unos diez meses atrás, en la cancha de fútbol y formaron un vínculo de cuatro meses, como si fuera su novio”. Además, detalló que el acusado del femicidio tiene “el perfil de un presidiario”.

La abogada agregó: “Él minimizó el acto anterior de cuando estuvo detenido. Mi clienta es una persona adulta y no quiere tomar el rol de víctima pero ha sido engañada y teme que se la pueda vincular con este hecho atroz”.

Con respecto al pedido del auto y la versión que dio su defendida ante la prensa, en donde dijo que no sabía lo que había pasado, destacó: “Mi cliente me refiere lo que contó públicamente, no cambió su discurso. Entiendo que ella no sabía lo que había hecho Barrelier”.