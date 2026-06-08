Los bonos argentinos subieron y el riesgo país perforó los 500 puntos

El resto de los bonos también registró variaciones positivas, contribuyendo a la baja del riesgo país, que continúa cerca de los valores más reducidos observados desde el comienzo del actual gobierno.

¿Qué pasó en Wall Street?

Las acciones argentinas acompañaron la tendencia favorable de los mercados internacionales y cerraron la jornada con resultados positivos, especialmente en el sector energético.

El índice S&P Merval avanzó 0,6% y alcanzó los 3.101.900 puntos, impulsado por compañías vinculadas al negocio del gas y la energía.

wall-street-foto-afpangela-weiss-5K4PI3DYZNC4JGTMNVCMGOAGZI.avif Las acciones argentinas acompañaron la tendencia favorable de los mercados internacionales. (Foto: archivo)

Entre las mayores subas de la rueda se destacaron Ecogas, con un incremento de 2%; Metrogas, con 1,9%; y Pampa Energía, con 1,8%.

En Wall Street, los ADR argentinos mostraron un comportamiento dispar. Las principales ganancias correspondieron a IRSA, que avanzó 1,8%, y Transportadora de Gas del Sur, con una mejora de 1,4%.

El desempeño del sector energético encontró respaldo en la oficialización de los nuevos cuadros tarifarios para las principales distribuidoras de gas natural. La medida fue interpretada favorablemente por el mercado, que proyecta una mejora en la rentabilidad futura de las compañías reguladas.