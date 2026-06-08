Revelan la fuerte advertencia que recibió Wanda Nara sobre Martín Migueles y crece la preocupación en su entorno

El relato incluyó también las inquietudes que surgieron en el entorno de Ciardone: “A mí lo que me decía gente muy cercana a Ciardone es que a Claudia lo que no le cerraba de Migueles es que estaba demasiado pendiente de la guita de su entorno y la de ella misma. Tipo: ‘Che, tu amiga que se compró un barquito, ¿dónde guarda la plata?’; ‘Che, ¿vos tenés plata en tu casa? ¿Tenés una caja fuerte?’. Imaginate Nora Colosimo. Se le pararon los pelos y ya no sabe cómo decirle”.

Por último, Calabró cerró con una frase que Migueles le confió en primera persona: “Yo hablé con Migueles y ¿sabés lo que me dijo?: ‘Mi único pecado es que me gustan mucho las mujeres y soy muy desprolijo cuando me voy’”.

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Cuánto pide Wanda Nara por una sus propiedades que puso en venta en Italia

En Infama (América TV), Santiago Sposato sorprendió al dar a conocer el precio de una de las propiedades más emblemáticas de Wanda Nara en Italia. La empresaria decidió desprenderse de su residencia en el Lago de Como, y la noticia generó repercusión inmediata en el programa.

“Les quiero mostrar lo que encontré en internet. Está en venta la casa de Wanda de Lago de Como”, anunció el periodista, antes de revelar la cifra que dejó boquiabiertos a sus compañeros. “Wanda Nara vende la villa a su Lago de Como. ¿Cuánto vale? Ocho palos euros”, expresó.

El panelista añadió un dato que encendió aún más el debate: “Además tiene una deuda grande de tasa municipal. O sea, dejaron de pagar los impuestos de la casa, así que... la vende con deuda”. La observación puso sobre la mesa las condiciones en las que se ofrece la propiedad.

La villa, de 350 metros cuadrados, cuenta con ocho dormitorios y cuatro baños. Según detalló Sposato, “podés estacionar hasta tres autos”, lo que refleja la amplitud y el confort de la residencia, situada en uno de los paisajes más exclusivos de Italia.