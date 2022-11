Horacio Rodríguez Larreta: "La decisión de mi candidatura no depende de qué otro se presente"

Al ser consultado por sus aspiraciones presidenciales, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contó que está "trabajando para construir un plan" pero que tiene su "responsabilidad en la Ciudad de Buenos Aires".

En ese contexto, dijo: "Me parece que confirmar un lanzamiento hoy con las preocupaciones que tiene la gente, no tiene sentido. La energía la estamos poniendo en otro lado".

Sobre la amenaza de Patricia Bullrich a Felipe Miguel, su jefe de Gabinete, Rodríguez Larreta respondió: "Yo no creo en la agresión, no creo en la violencia, y mucho menos me van a encontrar a mi en peleas internas. Yo sostengo la unidad en Juntos por el Cambio".

Por último, opinó sobre el acto que encabezó la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ayer en Pilar, y planteó: "Mientras la gente hoy está desesperada por la inflación, porque aumenta todos los días, por la inseguridad, y la Vicepresidenta habla de candidaturas y da discursos políticos, yo realmente no lo entiendo".

"Está disociada de las preocupaciones y la realidad de la gente", afirmó Rodríguez Larreta.

"La vicepresidenta hablando de candidaturas, de discursos políticos como si no estuviera en el gobierno, pero sobre todo disociada de las preocupaciones y de la realidad de la gente. Hoy tenemos que trabajar todos para mejorar la seguridad, en el conurbano ni hablar, en Rosario con la mafia de la droga, tenemos que pensar juntos cómo bajamos la inflación", dijo.