Horacio Rodríguez Larreta presentó un plan para beneficiar a inquilinos y propietarios: "Hay una ley que no resolvió el problema"

“Hay una ley que no resolvió el problema. Ya no es que no se puede acceder a comprar una vivienda, no se puede alquilar. Algunos diputados nuestros presentaron una iniciativa pero tenemos que ser capaces de derogar una ley. Nosotros en la Ciudad no nos vamos a quedar de brazos cruzados”, afirmó Larreta en conferencia de prensa.