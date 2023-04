Horacio Rodríguez Larreta tomó distancia de Patricia Bullrich: "No cuenten conmigo para bravuconadas inconducentes"

"Yo estoy para liderar un cambio real y duradero, no cuenten conmigo para bravuconadas inconducentes. Eso que quede para un reality show”, sostuvo delante de los principales empresarios del país como Eduardo Elsztain (Grupo IRSA), Marcos Galperin (Mercado Libre), Martín Migoya (Globant), Guibert Englebienne (Globant), Verónica Andreani (Andreani), Gustavo Grobocopatel, Agustín Otero Monsegur (San Miguel), Carlos Miguens (San Miguel) y Facundo Gómez Minujin (J.P. Morgan).

Elecciones 2023: las propuestas de Horacio Rodríguez Larreta

“Yo vengo a hablarles al hueso, de frente y con la experiencia y la seguridad de alguien que conoce el Estado hace 30 años y que sabe que las soluciones mágicas no existen", dijo.

Larreta expuso que su plan es terminar con el déficit, “la madre de todas las batallas”, para ir hacia el equilibrio fiscal.

“Eso implica bajar el gasto público y revisar línea por línea el presupuesto de todos los organismos estatales. Es urgente hacerlo porque el ancla es fiscal”, explicó.

También se refirió a la necesidad de impulsar un nuevo modelo monetario y cambiario. “Vamos a reconstruir la independencia del Banco Central para ordenar la política monetaria y volver a tener una moneda confiable”, indicó.

"Yo quiero liderar la generación del 23, y quiero que sea reconocida por los libros de historia y no por la aprobación inmediata o por los resultados de la próxima elección. Tenemos que ser más ambiciosos. Y no tenemos que ponernos nuestro propio techo. Yo voy a jugármela toda y me voy a desvivir por cumplir con este deber patriótico. Quiero liderar la generación que lleve adelante el cambio real y duradero”, concluyó.