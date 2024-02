Ignacio Torres después del fallo a favor de Chubut: "Hoy el tema está saldado"

A su vez amplió: “Esto derivó a la justicia no para hacer una guerra contra el Gobierno, sino para reclamar lo que es justo. Las provincias representan el 50% de las divisas que le entran a la nación. Le vamos a proponer al Gobierno una agenda con la Patagonia para generar más divisas, agregarle valor a nuestros recursos. Para salir adelante hay que trabajar”.

En tanto analizó: “Esto se tendría que haber resuelto con sentido común, pero no se pudo. Esta discusión entre unitarios y federales no sirve. Ningún gobernador pretende que al Gobierno le vaya mal, pero estamos en nuestros derecho para plantear una diferencia, esa es la democracia. Hay que gobernar para todos”.

Ignacio Torres: “Queremos vivir en paz”

“Lo que queremos es vivir en paz, gobernar nuestras provincias, sin abrir falsas grietas imaginarias que le hacen mal a la ciudadanía. nadie tiene la verdad absoluta. La Argentina va a salir adelante. Es cansador en un momento tan crítico que en lugar de ponernos de acuerdo nos peleamos”, dijo.

Y para ir cerrando su discurso sostuvo: “Hay cosas centrales que tenemos que ponernos de acuerdo. Las clases tienen que empezar en todo el país y los jubilados tienen que cobrar bien. Ponernos de acuerdo en esos puntos claves, hay argentinos que queremos vivir en paz”.

“No queremos más peleas estériles, no queremos más agresión, no caigamos en la falta de respeto y menos es con la constitución nacional”, finalizó.