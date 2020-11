"La impactante desconexión con la realidad": el editorial de Jonatan Viale

En su editorial en Realidad Aumentada, Jonatan Viale se refirió a la nueva cifra de inflación que dio a conocer el INDEC y a las políticas económicas que viene llevando a cabo el Gobierno. El dólar, el cepo, retenciones, jubilación y el problema sin solución de la suba de precios.

"Hace un mes, el ministro de Economía, Martín Guzmán dijo: ‘el dólar blue no es referencia para los precios’. ¿Qué pasó? Por el salto del dólar, la inflación de octubre fue la más alta del año: 3,8%. Sorprende que todavía hoy un ministro de economía siga pensando que la suba del dólar no impacta en los precios".

"Este es el problema de vivir encerrado en una oficina. Aire acondicionado, café, facturas, excel… Pero lejos de la gente, lejos de la calle, lejos de la realidad. Siempre que sube el dólar libre, los formadores de precios se anticipan un paso y hacen la jugada preventiva de aumentar".

"La inflación no es un problema en el mundo. Los precios no se mueven. La gente puede planificar su vida. Comprar un celular; comprar un pasaje; comprar una computadora; comprar un auto; comprar un departamento. Argentina es un país donde la clase media y trabajadora no puede ordenar su vida porque los precios le cambian todos los días".

"¿Creerán que la gente es tonta? ¿Por qué siguen pensando que un famoso le puede lavar el cerebro a la gente? No hace que falta que Ignacio Copani me diga que se va a vacunar. Pero bueno, ellos siguen pensando que la masa idiota responde a las órdenes de los líderes mesiánicos. El liderazgo de masas atrasa 100 años, pero es válido".