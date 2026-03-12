En vivo Radio La Red
Política
Morón
San Isidro
CONGRESO

Impulsan la creación de nuevos juzgados federales en Morón y San Isidro

La iniciativa busca descomprimir los juzgados de General San Martín y mejorar el acceso a la justicia en distritos del norte y oeste del Gran Buenos Aires.

Impulsan la creación de nuevos juzgados federales en Morón y San Isidro
Leé también Sergio Massa reunió al Frente Renovador: "Hay que construir una alternativa que ponga límites a este gobierno"
photoSergio Massa juntó al Frente Renovador y pidió la unión del peronismo. (Foto: NA)

La propuesta apunta a ampliar la estructura judicial federal en el conurbano bonaerense ante el crecimiento sostenido de la litigiosidad en distritos del norte y oeste del Gran Buenos Aires, con el objetivo de mejorar el acceso a la justicia y reducir la saturación que registran los juzgados existentes.

"La actual estructura judicial resulta insuficiente para dar respuesta adecuada y oportuna a la demanda existente, generando demoras que afectan el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva", plantea Galmarini en el proyecto de San Isidro.

Sebastián Galmarini

Allí propone la creación de un juzgado federal de primera instancia con competencia en materia civil, comercial y contencioso administrativa, que funcionará con dos secretarías. Además, prevé la creación de una fiscalía y una defensoría de pobres, incapaces y ausentes que actuarán ante ese tribunal.

Según el proyecto, el nuevo juzgado tendrá competencia territorial sobre los partidos de San Isidro, San Fernando, Tigre y Vicente López, que actualmente dependen de los juzgados federales de San Martín.

La iniciativa también establece que las causas que ya se encuentren en trámite en los tribunales de San Martín continuarán allí hasta su finalización, mientras que el nuevo juzgado tendrá como tribunal de alzada a la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín.

Entre los fundamentos del proyecto se menciona el aumento de la litigiosidad en la región y la sobrecarga que enfrentan los juzgados federales actuales. Según datos citados en la iniciativa, en los tribunales de San Martín se tramitan cerca de 500.000 causas, lo que genera demoras de varios meses incluso en resoluciones simples.

"La demora excesiva en la resolución de los conflictos judiciales no es un mero inconveniente procesal: constituye una vulneración concreta del derecho a la tutela judicial efectiva que afecta a los ciudadanos, a las empresas y al propio estado de derecho", plantea el proyecto.

En paralelo, el legislador impulsó otra iniciativa para crear un juzgado federal en Morón, que tendría competencia sobre los distritos de Morón, La Matanza, Merlo, Moreno y Marcos Paz.

De acuerdo con los fundamentos, el objetivo es acercar el servicio de justicia a zonas con fuerte crecimiento demográfico y económico, donde actualmente los ciudadanos deben trasladarse a otras jurisdicciones para tramitar causas federales.

