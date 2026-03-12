Impulsan la creación de nuevos juzgados federales en Morón y San Isidro

Según el proyecto, el nuevo juzgado tendrá competencia territorial sobre los partidos de San Isidro, San Fernando, Tigre y Vicente López, que actualmente dependen de los juzgados federales de San Martín.

La iniciativa también establece que las causas que ya se encuentren en trámite en los tribunales de San Martín continuarán allí hasta su finalización, mientras que el nuevo juzgado tendrá como tribunal de alzada a la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín.

Entre los fundamentos del proyecto se menciona el aumento de la litigiosidad en la región y la sobrecarga que enfrentan los juzgados federales actuales. Según datos citados en la iniciativa, en los tribunales de San Martín se tramitan cerca de 500.000 causas, lo que genera demoras de varios meses incluso en resoluciones simples.

"La demora excesiva en la resolución de los conflictos judiciales no es un mero inconveniente procesal: constituye una vulneración concreta del derecho a la tutela judicial efectiva que afecta a los ciudadanos, a las empresas y al propio estado de derecho", plantea el proyecto.

En paralelo, el legislador impulsó otra iniciativa para crear un juzgado federal en Morón, que tendría competencia sobre los distritos de Morón, La Matanza, Merlo, Moreno y Marcos Paz.

De acuerdo con los fundamentos, el objetivo es acercar el servicio de justicia a zonas con fuerte crecimiento demográfico y económico, donde actualmente los ciudadanos deben trasladarse a otras jurisdicciones para tramitar causas federales.